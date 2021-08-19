Yaşanan su kesintilerine gerekli müdahaleler yapıldı - Son Dakika

Yapılan çalışmaları yakından takip eden Genel Müdür Burak Aslay, söz konusu sorunun MASKİ dışında altyapı çalışması yürüten başka bir firmanın yapmış olduğu kazılarda içme suyu hattına kaçan taşlar yüzünden tıkanıklıkların meydana geldiğine vurgu yaptı.

MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu alan taraması sonucunda Şehzadeler ilçesine bağlı Alaybey ve Dilşikar mahallelerindeki kısmi su kesintileri ile Nişancıpaşa mahallesindeki basınç düşüklüğüne neden olan tıkanıklıkları bularak gerekli müdahaleler yapıldı. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdür yardımcısı Erman Aydınyer ile birlikte tıkanıklık yaşanan iki noktada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Genel Müdür Aslay, yapılan çalışmaların en kısa sürede bitirilip suların tekrar verilmesi konusunda talimat verdi.

Çalışmalar en kısa sürede tamamlanıp sular yeniden verilmeye başlanacak

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MASKİ dışında altyapı çalışması yürüten başka bir firmanın yapmış olduğu kazılarda içme suyu hattına kaçan taşlar yüzünden tıkanıklıkların meydana geldiğine vurgu yaparak, "Ekiplerimizin hummalı çalışmaları sonucunda tıkanıklık yaşanan noktalar tespit edilerek gerekli müdahaleler yapılmıştır. En kısa süre içerisinde çalışmalar tamamlanarak sular yeniden verilmeye başlanacaktır. Ekiplerimiz çalışmalarına ivedilikle devam etmektedir" açıklamasında bulundu.