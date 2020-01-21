Yaşanan trafik kazası sonrası 7 köy elektriksiz kaldı, yol ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Yaşanan trafik kazası sonrası 7 köy elektriksiz kaldı, yol ulaşıma kapandı

6 saat önce

Bilecik'te yaşanan trafik kazasında elektrik direğinin devrilmesi sonu 7 köy elektriksiz kalırken, Bilecik-Gölpazarı karayolu 50 dakika ulaşıma kapandı.

Yaşanan trafik kazası sonrası 7 köy elektriksiz kaldı, yol ulaşıma kapandı, System.String[]

Bilecik'te yaşanan trafik kazasında elektrik direğinin devrilmesi sonu 7 köy elektriksiz kalırken, Bilecik- Gölpazarı karayolu 50 dakika ulaşıma kapandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Gölpazarı ilçesine seyir halinde olan Salih Alp (62) yönetimindeki 11 SB 145 plakalı otomobil Kurşunlu Köyü yol ayrımı geldiğinde yerlerin buzlu olması sebebiyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarparak durabilirken, diren devrilerek telleri koptu. Kazayı sürücü şans eseri yara alamadan atlatırken, 7 köy elektriksiz kaldı.


Öte yandan devrilen direk vinç yardımı kaldırılırken, bu süre zarfından Bilecik-Gölpazarı 50 dakika ulaşıma kapandı. - BİLECİK

Gölpazarı, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:48 Kaynak: İHA
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