Yaşananlar kamerada... Hareket halindeki araca telefonunu vurup 'Araç bana çarptı' diyerek para istedi - Son Dakika

Yaşananlar kamerada... Hareket halindeki araca telefonunu vurup 'Araç bana çarptı' diyerek para istedi

02.02.2021 11:01

Yaşananlar kamerada.

Yaşananlar kamerada... Hareket halindeki araca telefonunu vurup 'Araç bana çarptı' diyerek para istedi

Sahtekarlık güvenlik kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı

ANTALYA - Antalya'da hareket halindeki kamyonetin kendisine çarptığı gerekçesiyle şirket sahibinden para isteyen dolandırıcının foyası güvenlik kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı. İsmi belirlenemeyen dolandırıcı aracın kayıtlı olduğu firmaya giderek aracın kendisine çarptığını söyleyip para istedi. Kamera kayıtlarını izleyen firma sahibinin kendisini terslemesi üzerine bu defa kırılan telefonunun parasını istedi ancak onu da almayı başaramadı.

Olay dün öğlen saatlerinde Aksu ilçesi, İsmail Ogan caddesi üzerinde gerçekleşti. Yol üzerinde duran ismi bilinmeyen bir şahıs, yoldan geçen aracın aynasına vurarak, ardından vurduğu arabanın işyerine şikayete gitti. Aracı kullanan sürücü, işyerine kendisine çarpıp kaçtığını söyleyen bir kişinin gelip para istediğini söylemesi üzerine telefonla firma sahibini aradı. Firma sahibi Uğur Erke, olayı kendisinden dinleyip kaza raporunu getirmesini istedi ve telefonu kapattı. Birkaç dakika sonra işyeri çalışanı tekrar arayıp aynı kişinin kırılan telefonun parasını istediğini söyleyince Uğur Erke, işyerine gelip kazanın yaşandığı yol üzerindeki birg üvenlik kamerasından olayın görüntülerini izledi.

İlk kez böyle bir dolandırıcılık olayıyla karşılaştıklarını söyleyen Uğur Erke, görüntülerde dolandırıcı şüphelisinin yoldan geçmekte olan aracın aynasına bilerek eliyle vurduğunun bariz şekilde belli olduğunu tespit etti.

Olay günü toplantıda olduğu esnada personelinin kendisini iki kez aradığını ve ikincisinde telefonu açtığını söyleyen Uğur Erke, "

Abi, ben birisine çarpmışım, kaçmışım' dedi. Öyle deyince ben biraz yadırgadım tabi, çarpmışım, kaçmışım çocuğun haberi yok. Nasıl oldu bana anlat? dedim. 'Birisi geldi yanıma, bana kendisine çarptığımı söylüyor. Dur dur seninle konuşmak istiyor' dedi. Karşımdaki kişi 'Kardeşim sen nasıl bir insansın, nasıl bir adama araba veriyorsun. Bu adam bana çarptı. Sonra kaçtı' dedi. Beyfendi bir durun, dedim. Öncelikle aracı kullanan çocuğun bir eksiği yok. Ehliyeti var, aracın kaskosu ve trafik sigortası var. Her şeyi tam. Üstelik bu araba, firma arabası bir yere kaçma ihtimali olmaz. Çocuk size vurduysa farkında değildir, dedim. Konuşmaya devam dince ben anladım bir sıkıntı olduğunu. Tutanak tutturun çarptığını ispatlayın gelin, dedim. 5 dakika sonra tekrar çalışanımız aradı. Abi adam burada, telefonu kırılmış, diye. İşte o zaman dolandırıcı olduğunu tamamen anladım. Çalışan arkadaşımızdan polise şikayette bulunmasını söylemesini istedim. Siz görürsünüz, akşam üstü yine gelicem demiş ve gitmiş. Bir daha da gelen giden yok." dedi.

Görüntüleri karşı dükkanının kamera kayıtlarından çıkardıklarını dile getiren Erke, " İzlediğiniz zaman görüntülerde de göreceksiniz, elini hareket halinde ki aracımızın aynasına vurdu. Sonrada bana vurdun diye bizden bir şeyler koparmaya çalıştı. Bu yeni bir dolandırıcılık şekli diye düşünüyorum herkes bu konuda dikkatli olsun" diye konuştu.

Yaşananlar kamerada... Hareket halindeki araca telefonunu vurup 'Araç bana çarptı' diyerek para istedi
Yaşananlar kamerada... Hareket halindeki araca telefonunu vurup 'Araç bana çarptı' diyerek para istedi
Yaşananlar kamerada... Hareket halindeki araca telefonunu vurup 'Araç bana çarptı' diyerek para istedi
Yaşananlar kamerada... Hareket halindeki araca telefonunu vurup 'Araç bana çarptı' diyerek para istedi

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşananlar kamerada... Hareket halindeki araca telefonunu vurup 'Araç bana çarptı' diyerek para istedi - Son Dakika


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