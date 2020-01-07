Yaşananlar pilot ile kule arasındaki ses kaydına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaşananlar pilot ile kule arasındaki ses kaydına yansıdı - Son Dakika

Yaşananlar pilot ile kule arasındaki ses kaydına yansıdı

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte pisten çıkan uçağın pilotuyla kule arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişte pisten çıkan uçağın pilotuyla kule arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Olayın ardından sakinliğini koruduğu anlaşılan pilot, "İnişte pistten toprağa çıktık, şu an iyi gözüküyoruz" anonsunu yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde yaşanan olayda Sharjah- İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, iniş sırasında pistten çıktı. Olay sırasında yaşananlar pilot ile kule arasındaki telsiz konuşmalarına yansıdı.

Ses kayıtlarında sakinliğini koruduğu gözlenen pilot, kuleye "İnişte pistten toprağa çıktık" şeklinde anons yaptı. Kule görevlisi pist dışına çıkan uçakla ilgili havadaki uçaklara da tur atmaları konusunda ve inişteki uçaklara da pas geçmeleri gerektiğinin bilgisini paylaşması da diyaloglara yansıdı.

(İHA)

Yaşananlar pilot ile kule arasındaki ses kaydına yansıdı

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:25 Kaynak: İHA
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