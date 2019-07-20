Yaşanılır Torbalı için akademik çözüm

Torbalı Belediyesi öncülüğünde Torbalı'nın sorunlarıyla ilgili İzmir genelinde alanında önemli akademik çalışmalara imza atan akademisyenlerin katılımıyla bir toplantı gerçekleşti. İlçenin sorunlarının giderilmesi için görüş alışverişinde bulunan akademisyenler, Torbalı'nın geçmişine ışık tutacak. Akademisyenler kentleşme, kültürel ve sanatsal çalışmalar, mülteciler, antik yapı çalışmaları, ekolojik tarım gibi önemli konularda görüş geliştirdi. Belirli periyotlarda gerçekleşecek olan toplantının ilki gerçekleşirken ilerleyen günlerde ilçede bu kapsamda bir çalıştayın da gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantıya Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özkan Yıldız ev sahipliği yaptı. Öte yandan Torbalı'da gerçekleşen antik kazılara başkanlık eden ve yıllardır ilçede görev yaptıkları için ilçe sorunlarına hakim olan Prof. Dr. Serdar Aybek ve Prof. Dr. Elif Tül Tulunay da toplantıda yer aldı.

AKADEMİK ORTAK AKIL TOPLANTISI

Torbalı'nın geleceğiyle ilgili ilçede önemli bir toplantının ilki gerçekleşti. Hukuk, sosyoloji, antropoloji, eğitim gibi çeşitli kategorilerde önemli çalışmalara imza atan akademisyenler, 'Torbalı'nın geleceğine yönelik ne tür projeler geliştirebilir?', 'Sosyal, akademik ve ekonomik problemlere nasıl çözümler sağlanabilir?', 'Kültürel açıdan Torbalı nasıl ön plana çıkarılabilir?', 'Torbalı'da gelecekle ile ilgili en büyük problem ne?' gibi sorulara yönelik arama konferansı tarzında toplantıda önemli tespitlerde bulundu. Daha geniş bir toplantı için gerçekleşen bir ön toplantı özelliği taşıyan bu buluşmada görüşler tek tek not alındı.

KİMLER KATILDI?

Ortak akıl toplantısına Prof. Dr. Mustafa Doğaner, Prof. Dr. Caner Kerimoğlu, Prof. Dr. Nevzat Gümüş, Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, Prof. Dr. Ayselin Yıldız, Prof. Dr. Serdar Aybek, Prof. Dr. Elif Tül Tulunay, Doç. Dr. Erdal Aslan ve bazı öğretim görevlileri katıldı. Torbalı'nın ortak bir akla ihtiyacının olduğunu ifade eden Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özkan Yıldız, "Torbalı, son yıllarda sorunlarıyla büyüyen bir şehir. Her bir sorun beraberinde başka bir sorunu getirmiş durumda. Kozmopolit bir yapıya sahip olan ilçemizin sorunlarını gerçekleştireceğimiz bu ortak akıl toplantılarıyla en aza indirmeyi ve akademik çözümlerle kalıcı olarak bu sorunları ortadan tamamen kaldırmak istiyoruz. Belediye olarak bu işe öncülük ederek, hem ilçede ortak bir aklın oluşmasını hem de geleceğe yönelik kalıcı adımların atılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.