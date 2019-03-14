Yaşar Acar Fen Lisesi Öğrenci Yurdu Açıldı

Türkiye'nin ve İstanbul'un sayılı fen liselerinden biri olan Yaşar Acar Fen Lisesi'nin öğrencilerinin faydalandığı 3 bin metrekarelik alana ve 108 öğrenci kapasitesine sahip yurt binası, öğrencilere tam teşekküllü barınma ortamı ve sosyal alanlar sağlıyor.

Beylikdüzü Belediyesi ilçede eğitim alanında yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Beylikdüzü Belediyesi ve iş insanı Yaşar Acar'ın katkılarıyla hizmete açılan Yaşar Acar Fen Lisesi Öğrenci Yurdu'nun resmi açılış töreni; Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Ömer Şatır, CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, iş insanı Yaşar Acar, ilçe protokolü, öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye'nin ve İstanbul'un sayılı fen liselerinden biri olan Yaşar Acar Fen Lisesi'nin öğrencilerinin faydalandığı 3 bin metrekarelik alana ve 108 öğrenci kapasitesine sahip yurt binası, öğrencilere tam teşekküllü barınma ortamı ve sosyal alanlar sağlıyor. Barış Mahallesi Eğitim Vadisi Bulvarında yer alan Yaşar Acar Fen Lisesi Öğrenci Yurdu'nda ayrıca; konferans salonu, yemekhane, idari birimler, müzik ve etüt odaları bulunuyor.

Şatır; "Yaşar Acar'a ve projede imzası olan herkese teşekkür ediyorum"

Beylikdüzü'nde yaşayan öğrencilerin eğitim ve öğretimine oldukça önem veren bir belediye olduklarının altını çizen Ömer Şatır; "Mülkiyeti Kızılay ve Beylikdüzü Belediyesi'ne ait olan bu alanı, ilçemizin güzide okullarından biri olan Yaşar Acar Fen Lisesi'ne yakışır bir şekilde hizmete açmaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, Yaşar Acar Fen Lisesi Öğrenci Yurdu'nun yapımındaki katkılarından dolayı iş insanı Yaşar Acar'a ve bu projede imzası olan, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Okur; "Bugün ilçemize güzel bir eser kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz"

Açılış törenine katılan Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur ise; "Bugün ilçemize güzel bir eser kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşar Acar Fen Lisesi 10 yıl önce eğitim faaliyetine başlamasına rağmen ülkemizde hatırı sayılır bir başarıya ulaştı. Bizim her zaman hem ilçe olarak hem de milli eğitim camiası olarak gurur duyduğumuz bir kurum oldu. Bu binanın yapımındaki katkılarından dolayı Yaşar Acar'a ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalışmalarının devamını diliyorum. Yaşar Acar Fen Lisesi Öğrenci Yurdu ilçemize ve tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.