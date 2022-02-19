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Yaşar Aktürk'ün eşi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Yaşar Aktürk'ün eşi son yolculuğuna uğurlandı

19.02.2022 15:07

Yaşar Aktürk'ün eşi son yolculuğuna uğurlandı Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk'ün eşi Alev Aktürk, İstanbul Levent Cami'sinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşar Aktürk'ün eşi son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk'ün eşi Alev Aktürk, İstanbul Levent Cami'sinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kilis Vakfı Başkanı İş Adamı Yaşar Aktürk'ün (Berber Yaşar) eşi Alev Aktürk öğle namazını müteakip İstanbul Levent Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yaşar Aktürk'ün yanı sıra eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, şarkıcı İzzet Yıldızhan, iş adamı Faik Öztürk ve yakınları katıldı. Yaşar Aktürk'ün eşi Alev Aktürk'ün cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Aile Mezarlığı'na defnedildi.

"İyi bir evliliğimiz vardı yalnız kaldık"

Tören sırasında duygularını anlatan Yaşar Aktürk, "Allah rahmet eylesin, eşim vefat etti. İyi bir evliliğimiz vardı, yalnız kaldık. Allah rahmet eylesin tüm ölmüşlerine, geçmişlerine rahmet olsun. Gelen misafirlerimizin hepsine çok teşekkür ederiz, sağ olsunlar. Her taraftan geldiler, bizi yalnız bırakmadılar. Bizimle acımızı paylaştıkları için hepsine çok çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yaşar Aktürk'ün eşi son yolculuğuna uğurlandı
Yaşar Aktürk'ün eşi son yolculuğuna uğurlandı
Yaşar Aktürk'ün eşi son yolculuğuna uğurlandı
Yaşar Aktürk'ün eşi son yolculuğuna uğurlandı
Yaşar Aktürk'ün eşi son yolculuğuna uğurlandı
Yaşar Aktürk'ün eşi son yolculuğuna uğurlandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İstanbul, Cenaze, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşar Aktürk'ün eşi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaşar Aktürk'ün eşi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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