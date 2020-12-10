Yaşar Alptekin'den bomba itiraf: Boşanmak için eşimi aldattım

Bir dönemin oyuncu ve mankeni olan Yaşar Alptekin geçtiğimiz günlerde 21 yıl sonra ikinci kez evlendiği, kızı Ayris'in annesi Nilgün Altınyay'ı kaybetmişti.

Yaşar Alptekin geçtiğimiz hafta eşi Nilgün Altınyay'ı kansere yenik düşmesi sonucu kaybetmiş ve sosyal medya hesabından bu mesajı paylaşmıştı: "Gönlümün sultanı. Çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık."

BOŞANMAK İSTEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Yaşar Alptekin katıldığı Lerzan'la Çok Mutlu programında ilginç itirafta bulundu. Ünlü isim eşi Nilgün Altınyay ile ilk evliliklerinde yaşadıkları kıskançlıklardan dolayı boşanmak istediğini ama eşinin kendisinden boşanmak istemediğini ifade etti.

PLANLAYARAK ALDATMIŞ

Yaşar Alptekin, eşi kendisinden boşansın diye planlayarak eşini aldattığını itiraf etti. Alptekin açıklamasında "Allah affetsin duyulması gereken bir kişiydi zaten" dedi.

Nilgün Altınyay

YAŞAR ALPTEKİN KİMDİR?

Yaşar Alptekin, 10 Mart 1964 tarihinde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde doğdu. Şarköy Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a geldi. 1980 yılında mankenliğe başladı. 1981 yılında Günaydın gazetesinin düzenlemiş olduğu dans yarışmalarında dikkat çekti.

Hürriyet gazetesinin 1985 senesinde düzenlemiş olduğu, Halit Kıvanç'ın sunduğu yarışmaya katılarak "1985 yılı Fotoroman Kralı" seçildi. Kamerayla ilk tanışması 1986 senesinde Yücel Çakmaklı'nın yönettiği "Kuruluş" isimli televizyon dizisinde Orhan Gazi rolünü oynamasıyla gerçekleşti. Yaşar Alptekin "Kuruluş"ta oynadığında Türkiye'nin en popüler mankenlerinden biriydi ama bu dizi sayesinde oyuncu olarak da yıldızı parladı. Daha sonra, Halit Refiğ'in yönetmenliğini yaptığı "Teyzem" filminde Müjde Ar ile beraber oynadı.

Erken yaşlarda mankenliğe başladı. Dizilerde, sinema filmlerinde oynadığı rollerle hemen fark edildi. Daha sonraları "Beyaz Bisiklet", "Çağdaş Bir Köle", "Lambada", "Kara Sevda", "Seni Seviyorum", "Mavi Melek" gibi otuza yakın filmde rol aldı. Lambada filmiyle kült bir figür haline geldi.

1982 yılında askere gitti. Acemi birliğini bahriyeli olarak İskenderun'da yaptıktan sonra, İstanbul Sarıyer Orduevi'nde aşcı olarak askerliğini bitirdi. Şöhret dağının zirvesindeyken" Gönül Yazar, Derya Arbaş, Neslihan Acar (ki onunla nişanlanmıştı) gibi ünlülerle aşk, genç manken meraklısı kadınlarla kısa süreli ilişkiler yaşadı.

Eskiden favori mekanlarının gece kulüpleri, disko ve barlar olduğunu söyleyen Yaşar Alptekin şimdi Eyüp Sultan ve Aziz Mahmut Camilerinin yolunu tutuyor. Alptekin : " Öğle namazlarını Eyüp Sultan'da, Cumaları da Azîz Mahmûd Hüdâyî Camii'nde kılıyorum. Türbeleri ziyarete gidiyorum" derken bir farklılığı da dile getirmeden edemiyor: "Şimdi gerçek arkadaşlarla tanıştım".

Suadiye'de Kızılderili diye kafesi vardı. Samanyolu Haber kanalında "Sokak Çocukları" isimli program hazırladı. İlk eşi Nilgün Altınyayla ile Paris'e bir defileye gittiğinde tanışmış, daha sonra da 1991 yılında evlenmişler 4 yıl evli kaldıktan sonra boşanmışlar.

Yaşar Alptekin 22 yıl sonra Nilgün Altınyay ile Kasım 2015 tarihinde yeniden evlendi. Aralarında 8 yıl yaş farkı olan Nilgün Altınyay'ın Yaşar Alptekin'den Ayris adında bir kızı var.

YAŞAR ALPTEKİN'İN EŞİ NİLGÜN ALTINAY KİMDİR?

Modacı Nilgün Altınyay, 1956 tarihinde dünyaya geldi. O dönem aralarındaki 8 yaş farkı nedeniyle eleştirilen Nilgün Altınyay verdiği bir röportajda "Yaş farkı çok önemli değil, evlilikte önemli olan aşktır" açıklamasında bulunmuştu. Yaşar Alptekin'den önce 1973 yılında müteahhit Yavuz Altınyay'la ile evlenen Nilgün Altınyay, 16 yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştı. 1991 yılında Yaşar Alptekin ile nikah masasına oturan Nilgün Altınyay'ın ikinci evliliği ise 1995 yılında sona erdi. 4 yıl evli kalan ikilinin Ayris Alptekin isminde bir kızı var. İlk eşinin soyadını taşımayı sürdüren Nilgün Altınyay, boşanma nedenini "Eşim çalışmama karşıydı ama ben kararlıydım. Boşandık" sözleriyle dile getirmişti. Nilgün Altınyay, 22 yıl sonra Yaşar Alptekin ile yeniden evlendi.