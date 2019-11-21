Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
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GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:32 Kaynak: DHA
GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti.
Yaşar Büyükanıt'ın bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Pazar günü de eşi Filiz Büyükanıt'ı kaybeden Yaşar Büyükanıt 79 yaşındaydı.
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