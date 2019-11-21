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Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

6 saat önce

GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti.

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti, System.String[]

GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti.

Yaşar Büyükanıt'ın bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Pazar günü de eşi Filiz Büyükanıt'ı kaybeden Yaşar Büyükanıt 79 yaşındaydı.


Yaşar Büyükanıt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:32 Kaynak: DHA
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