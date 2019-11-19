Son Dakika Haberleri: Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Genel Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı Büyükanıt'ın kızı ve torunu tabuta dokunup gözyaşı döktü Törene eski Genelkurmay Başkanları Hilmi Özkök ve İlker Başbuğ da katıldıİSTANBUL - Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt Selimiye Camiinde...

Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

Büyükanıt'ın kızı ve torunu tabuta dokunup gözyaşı döktü

Törene eski Genelkurmay Başkanları Hilmi Özkök ve İlker Başbuğ da katıldı

İSTANBUL - Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt Selimiye Camiinde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Törene eski Genelkurmay Başkanları, emekli Orgeneraller İlker Başbuğ ve Hilmi Özkök de katıldı.Büyükanıt'ın kızı ve torunu ise tabuta dokunup gözyaşı döktü.

Yakalandığı kanser hastalığı sonrası hayatını kaybeden Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt,için Selimiye Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Büyükanıt'ın kızı Bengü Caymaz Büyükanıt, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, eski Genelkurmay Başkanları emekli Orgeneral İlker Başbuğ ile emekli orgeneral Hilmi Özkök, Filiz Büyükanıt'ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Filiz Büyükanıt'ın naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeye katılan kızı ile torunu, Büyükanıt'ın tabutuna son kez dokundu. Öte yandan eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral Yaşar Büyükanıt ise cenaze namazına katılmadı. Cenazeye katılmama nedeni ise belirtilmedi.

Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

Yaşar Büyükanıt, İlker Başbuğ, Hilmi Özkök, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşar Büyükanıt, eşinin cenazesine katılamadı
Erdoğan'ın "Kapıları açarız" sözlerine Yunanistan Başbakanı'ndan yanıt: Mültecileri bu şekilde kullanamayacaklarını söyledim Fotomontajla TIME dergisine kendisini kapak yapan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi istifa etti Aras Bulut İynemli'den Süleyman Soylu'nun "Çukur" eleştirisine cevap

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 21:00:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]