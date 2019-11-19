Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

Büyükanıt'ın kızı ve torunu tabuta dokunup gözyaşı döktü

Törene eski Genelkurmay Başkanları Hilmi Özkök ve İlker Başbuğ da katıldı

İSTANBUL - Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt Selimiye Camiinde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Törene eski Genelkurmay Başkanları, emekli Orgeneraller İlker Başbuğ ve Hilmi Özkök de katıldı.Büyükanıt'ın kızı ve torunu ise tabuta dokunup gözyaşı döktü.

Yakalandığı kanser hastalığı sonrası hayatını kaybeden Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt,için Selimiye Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Büyükanıt'ın kızı Bengü Caymaz Büyükanıt, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, eski Genelkurmay Başkanları emekli Orgeneral İlker Başbuğ ile emekli orgeneral Hilmi Özkök, Filiz Büyükanıt'ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Filiz Büyükanıt'ın naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeye katılan kızı ile torunu, Büyükanıt'ın tabutuna son kez dokundu. Öte yandan eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral Yaşar Büyükanıt ise cenaze namazına katılmadı. Cenazeye katılmama nedeni ise belirtilmedi.