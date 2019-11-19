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Yaşar Büyükanıt'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

GENELKURMAY Eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Bilge Filiz Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşar Büyükanıt'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

GENELKURMAY Eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Bilge Filiz Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Büyükanıt önceki gün hayatını kaybetti. Filiz Büyükanıt için öğle namazına müteakip Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yaşar Büyükanıt'ın rahatsızlığı nedeniyle cenazeye katılamadığı öğrenildi.

Cenaze töreninde Yaşar ve Filiz Büyükanıt'ın kızları Bengü Büyükanıt Caymaz ile torunları Bengisu ve Sarp Anıt Caymaz Büyükanıt'ın tabutu başında dakikalarca dua ederek gözyaşı döktü. Damatları Ercan Caymaz da taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine 1.  Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Eski Genelkurmay başkanları emekli orgeneraller İlker Başbuğ,  Hüseyin Kıvrıkoğlu, Eski Özel Kuvvetler Komutanı Engin Alan, Emekli Orgeneral Hurşit Tolon 'un da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Cenaze namazının ardından Filiz Büyükanıt Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:26 Kaynak: DHA
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