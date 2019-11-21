Son Dakika Haberleri: Yaşar Büyükanıt'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama
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Yaşar Büyükanıt'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama

6 saat önce

GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Yaşar Büyükanıt'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama, System.String[]
GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Büyükanıt'ın hayatını kaybettiği hastaneden yapılan açıklamada "Yaşar Büyükanıt, bugün saat 06.05'te solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti" denildi.


- İstanbul
Yaşar Büyükanıt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:23 Kaynak: DHA
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