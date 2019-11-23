YAŞAR BÜYÜKANIT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Yaşar Büyükanıt, geçtiğimz gün tedavi gördüğü hastanede solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt , İstanbul 'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş