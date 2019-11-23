Son Dakika Haberleri: Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
Son Dakika Güncel Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor (1) - Son Dakika

Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

6 saat önce

GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor (1), System.String[]

GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Yaşar Büyükanıt, geçtiğimz gün tedavi gördüğü hastanede solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.Büyükanıt bugün toprağa verilecek.  Yaşar Büyükanıt için Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Büyükanıt, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.


Yaşar Büyükanıt, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:30 Kaynak: DHA
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