Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

Yaşar Büyükanıt, geçtiğimz gün tedavi gördüğü hastanede solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.Büyükanıt bugün toprağa verilecek. Yaşar Büyükanıt için Selimiye Camii 'nde cenaze töreni düzenleniyor. Büyükanıt, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt , İstanbul 'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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