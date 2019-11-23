Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor (2)

Yaşar Büyükanıt, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt , İstanbul 'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

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