Yaşar Çelik: "Bilet satışlarında geçen yılın yüzde 50'sini görebildik" - Son Dakika

Yaşar Çelik: "Bilet satışlarında geçen yılın yüzde 50'sini görebildik"

Biletall.com CEO'su Yaşar Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran'dan itibaren seyahat kısıtlamasının kaldıracağını duyurmasının ardından bilet satışlarının arttığını söyleyerek, "Bilet satışlarında geçen yılın yüzde 50'sini görebildik" dedi.

Yaşar Çelik:

Biletall.com CEO'su Yaşar Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran'dan itibaren seyahat kısıtlamasının kaldıracağını duyurmasının ardından bilet satışlarının arttığını söyleyerek, "Bilet satışlarında geçen yılın yüzde 50'sini görebildik" dedi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid -19) salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor. Salgın sürecinde alınan önlemlerden biri de şehirlerarası seyahat yasağının 28 Mart itibariyle valilik izni ile yapılmasıydı. Bu durum bilet satışlarına da olumsuz etki yaptı. Vaka sayısının azalması ile beraber normalleşme adımları kapsamında ilk etapta 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan seyahat yasağı, kademeli olarak 15 ile düşürülmüştü. Perşembe günü, Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle son kez yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seyahat kısıtlamasının 1 Haziran itibariyle kaldırılacağını duyurdu. Havaların ısınması ve normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte milyonlarca insan seyahat yasağının kalkmasını beklerken müjde kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Açıklama ile birlikte bilet aramaları, rezervasyonlar artarken otogarlarda da hareketlilik yaşanmaya başladı. Normalde günlük 1500 otobüsün giriş çıkış yaptığı ancak seyahat engelinin bulunduğu günlerde bu sayının 25 e kadar düştüğü 15 temmuz demokrasi otogarı da bu yerlerden biri.


"Nisan'da 0'ı Gördük"


Açıklamadan sonra Perşembe ve Cuma günlerinde gerçekleşen bilet satışlarıyla geçen yılın aynı döneminin yüzde 50'sine ulaşıldığını dile getiren biletall.com CEO'su Yaşar Çelik " Nisan ayı sektörde 0'ken mayıs da ise geçen yılın yüzde 10'nunu gördük. Kabine toplantısı sonrası ise İstanbul'dan Antalya'ya, Mardin'den Ankara'ya kadar Türkiye'nin her yerinde hareketlilik yaşanmaya başladı. Otobüsler de olduğu kadar yurt içi ve yurt dışı uçuşlar içinde bu durum geçerli. İç pazarda gerçekleşen bu artışı Kurban Bayramının etkisini de göz önünde bulundurarak temmuz ve ağustosta hızlanacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.


"Seyahatte Yeni Normalimiz"


Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "Virüs ile birlikte birçok alanda olduğu gibi seyahat, turizm konusunda da normalleşme sürecine giriyoruz. Bunlardan biri de HES kodu. Bu kod iç hat uçuşları için bir zorunluluktur. Sağlık Bakanlığınca seyahatine onay verilmeyen vatandaşlar uçuşlara kabul edilmeyecektir. Otobüsler içinde gelecek hafta itibariyle HES kodu dönemi başlayacak. Bu süreçte hem firmaların hem de kullanıcıların bu uygulamayı kullanmakta zorluk çekmediğini gözlemledik. Aynı zamanda otobüs firmaları da araçlarında mesafeli koltuk, dezenfektasyon, personele maske, siper ve eldiven gibi tüm önlemleri aldı."


"Online Seyahat Bileti Alımları Artacak"


Birçok ihtiyaç için başvurulan internet üzerinden alışveriş yönetiminin korona süreci ile birlikte daha da arttığını vurgulayan Çelik, " Kişiler bu dönemde zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı için alışveriş alışkanlıklarımız da dijitale kaydı. Hiç bu yöntem ile tanışmayan vatandaşlar bile bu dönemde online kanallara başvurdu. Bu durum online bilet sektörüne de olumlu etki yaratacağa benziyor. İlerleyen dönemde virüsün seyri ile hareketlenecek seyahat sektöründe online seyahat bileti alımlarının daha da artacağını ön görüyoruz" dedi. - KAYSERİ

Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 12:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yaşar Çelik: 'Bilet satışlarında geçen yılın yüzde 50'sini görebildik' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor 1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak Kamu çalışanlarıyla ilgili idari izinleri yeniden düzenleyen genelge yayınlandı
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak         
18:30
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı         
18:27
Çin, koronavirüse karşı Çin, koronavirüse karşı "yüzde 99 etkili olacak" aşı geliştirdi         
18:20
ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet         
18:15
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu         
17:33
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse         
17:10
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti         
16:53
Son Dakika: Diyarbakır'da Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu         
16:45
Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı         
16:42
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak         
16:35
Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara "Hafter saflarında savaşın" teklifi         
16:31
Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak         
16:27
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu         
16:18
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı         
16:15
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı         
16:13
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor         
16:04
Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde "Ruhunun bir parçasını" 10 milyon dolara satacak         
15:52
Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi         
15:49
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?         
15:43
İsviçre Alp'leri değil Van! Çarpanak Adası'nın eşsiz güzelliği görenleri hayran bırakıyor İsviçre Alp'leri değil Van! Çarpanak Adası'nın eşsiz güzelliği görenleri hayran bırakıyor         
15:34
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi         
15:29
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi         
15:27
Denek olarak kullanılan maymunlar, asistana saldırarak koronavirüs kan örneklerini çaldı Denek olarak kullanılan maymunlar, asistana saldırarak koronavirüs kan örneklerini çaldı         
15:27
Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü         
15:26
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi         
15:16
Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi         
14:56
44 yaşındaki yıldız oyuncu Angelina Jolie, dupduru güzelliği ile yıllara meydan okuyor 44 yaşındaki yıldız oyuncu Angelina Jolie, dupduru güzelliği ile yıllara meydan okuyor         
14:56
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim         
14:49
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti         
14:36
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2020 19:03:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaşar Çelik: "Bilet satışlarında geçen yılın yüzde 50'sini görebildik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]