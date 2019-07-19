Yaşar'dan 25 milyon Euro'luk yatırım!

Yaşar Topluluğu şirketlerinden Yaşar Birleşik Pazarlama'nın, Pınar markalı ürünleri tüketicilerine ve müşterilerine en uygun şartlarda ve hızlı ulaştırma, verimlilik artışı yaratarak operasyonel mükemmeliyete ulaşma, sürdürülebilir iş hedefleri doğrultusunda karbon emisyonunu azaltma ve enerji verimliliği sağlama amaçlarıyla yatırımını gerçekleştirdiği İstanbul Yaşar İş ve Lojistik Merkezi, yenilikçi mimarisi ve depo&dağıtım modeli ile hizmet vermeye başladı.

Yaklaşık 25 milyon Euro'luk yatırımla hayata geçirilen Yaşar İş ve Lojistik Merkezi, yenilikçi ve çevreci tasarımı, çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik olarak tasarlanmış işlevsel ofisleri ve ticari birimleri, verimlilik ve sürate dayalı olarak tasarlanmış depolama ve yükleme alanlarıyla yalnızca bir lojistik merkezi olarak değil; modern, daha ileri boyutlu ve çok işlevli bir iş merkezi olarak Yaşar Topluluğu vizyonuna uygun olarak tasarlandı ve inşa edildi.

Yaşar İş ve Lojistik Merkezi açılışına Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Feyhan Yaşar ve İdil Yiğitbaşı, İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş,Yaşar Topluluğu'nun tüm iş kollarından tedarikçileri, iş ortakları, iş dünyasından temsilciler ile Yaşar Topluluğu yönetici ve çalışanları katıldı.

Başarılı teslimat oranı yüzde 98

Yaşar İş ve Lojistik Merkezi ile lojistik sektöründe çok önemli bir yatırıma imza atıldığının altını çizen ve yatırım ile Yaşar Birleşik Pazarlama'nın başarılı teslimat oranının yüzde 98 seviyesine ulaştığını vurgulayan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, şöyle konuştu: "Sürdürülebilir iş yapma anlayışımızla işimizi geliştirip en iyiye ulaşmayı hedeflerken attığımız her adımda çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, çevreye ve topluma sağladığımız faydayı da gözetiyoruz. Yaşar İş ve Lojistik Merkezi yatırımımız da bu anlayışımızın bir sonucudur. Bizim ana işimiz gıda ve içecek. Pınar markalı ürünlerimizi üretimden tüketicilere ulaşana kadar en iyi şekilde muhafaza etmek, tüketicilerimize Pınar kalitesini ulaştırmak her zaman öncelikli hedefimiz. Operasyonel mükemmelliğin bizi rekabette farklılaştıran en önemli unsur olduğunu biliyoruz. Bu noktada Pınar ürünlerimiz tüketicilerimize en taze ve hızlı şekilde Avrupa yakasındaki bu merkezimizden ulaşacak. Tüketicilerimiz ve müşterilerimizle bütünleşerek yolumuza devam edeceğiz."

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar da "Yaşar Topluluğu'nun kurucusu babam Selçuk Yaşar bugün çok mutlu. Kendisi başlamak değil, bitirmek önemli der. Dedem Durmuş Yaşar ise yaratıcılık, iyi niyet, tebessüm ve cesaret, hepsi bir arada olursa her şeyin üstesinden gelebiliriz, derdi. Bizlerde bunların hepsi var. Bizi bu noktaya getiren Türkiye'ye, aileme, çalışma arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Biliyorum ki bundan sonra çok daha büyük başarılar için bir araya geleceğiz" dedi.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı ise şunları söyledi: "Bugün Yaşar İş ve Lojistik Merkezi'nin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yaşar Topluluğu olarak uzun yıllardır ilk kez İstanbul'da bu boyutta büyük bir yatırım gerçekleştirdik. Böylesine bir yatırımı hayata geçirmiş olmaktan son derece mutlu ve gururluyuz."

Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş da "Yaklaşık 25 milyon Euro'luk yatırımla faaliyete geçen Yaşar İş ve Lojistik Merkezi, sahip olduğu ekstra mekan yerleşmeleri ve eklemelere olanak sağlayan mimari özellikleriyle, 30 yıl boyunca ek bir yatırıma ihtiyaç olmaksızın hizmet verebilecek bir kapasiteye sahip durumda. Bu yenilikçi ve modern anlayış, merkezimize European Property Awards'de Industrial Development ve Sign of the City Awards'de En İyi Endüstriyel Lojistik Yapı ödüllerini kazandırmıştır" diye konuştu.