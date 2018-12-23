Yaşar'dan Bursalı Hayranlarına Konser
1 saat önce
ŞARKICI Yaşar, Bursa'da verdiği konserde, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
ŞARKICI Yaşar, Bursa'da verdiği konserde, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Kendine has yorumuyla müzikseverlerin beğenisini kazanan Yaşar, Jolly Joker Bursa'da sahne aldı. Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını söyleyen Yaşar, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. 2 saati aşkın bir süre sahnede kalan Yaşar, performansıyla alkışlandı.
- Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:46 Kaynak: DHA
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