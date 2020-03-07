Yaşar, dinleyicilerini geçmişe götürdü - Son Dakika
Son Dakika Magazin Yaşar, dinleyicilerini geçmişe götürdü - Son Dakika Magazin

Yaşar, dinleyicilerini geçmişe götürdü

7 saat önce

BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Yaşar, geçmişten günümüze damga vuran şarkılarını Bursalılar ile birlikte seslendirdi.

Yaşar, dinleyicilerini geçmişe götürdü, System.String[]

BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Yaşar, geçmişten günümüze damga vuran şarkılarını Bursalılar ile birlikte seslendirdi.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Yaşar, dün gece Bursa'da sahneye çıktı. Unutulmayan şarkılarını seslendiren sanatçı, Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı. 'Aldanırım', 'Birtanem', 'Gel Benimle' gibi 90'lara ve milenyuma damga vuran şarkılarını dinleyicileriyle birlikte seslendiren Yaşar, ekip üyeleriyle birlikte sahnedeki şovlarıyla da beğeni topladı.Repertuvarında yüksek ritimli şarkılarına da yer veren sanatçı ile coşan hayranları, yaklaşık 2 saat boyunca doyasıya eğlendi. Konserinin sonunda dinleyicilerinin isteğini geri çevirmeyerek bir kez daha sahneye gelen Yaşar, onlara teşekkür etti.


Bursa, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Aksiyon filmi değil gerçek! Türk botunun, Yunan botunu kovaladığı anlar kamerada
Koronavirüsten ölen Türk vatandaşının ailesi, cenazenin Türkiye'ye getirilmesine sıcak bakmıyor İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Ali Ağaoğlu'nun serveti 2 yılda 350 milyon dolar eridi KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı

Son Dakika Haberleri
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 18:30:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaşar, dinleyicilerini geçmişe götürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]