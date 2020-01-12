Yaşar Doğu Güreş Turnuvası sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yaşar Doğu Güreş Turnuvası sona erdi - Son Dakika Spor

Yaşar Doğu Güreş Turnuvası sona erdi

6 saat önce

Bu yıl 48. düzenlenen Yaşar Doğu Güreş Turnuvası sona erdi.

Yaşar Doğu Güreş Turnuvası sona erdi, System.String[]

Bu yıl 48. düzenlenen Yaşar Doğu Güreş Turnuvası sona erdi. Takım klasmanında Türkiye erkeklerde ikinci, kadınlarda ise birinci oldu. Ay-yıldızlılar toplamda 25 madalya kazandı.


Dünya Güreş Birliğinin (UWW) açıkladığı 2020 takviminde yer alan ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından erkekler serbest stil ve kadınlar kategorilerinde düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası'nda sona erdi. Turnuvada Türkiye erkekler takımı olarak 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz ile toplam 10 madalya ile ikinci oldu. Kadınlar takımında ise 2 altın, 6 gümüş ve 7 de bronz ile toplam 15 madalya ile takım sıralamasında birinciliği elde etti.


Ay-yıldızlı sporcularda erkeklerde 61 kiloda Hamza Alaca, 86 kiloda Selim Yaşar altın; 70 kiloda Haydar Yavuz, 79 kiloda Nuri Temur ve 125 kiloda Tanju Gemici gümüş; 61 kiloda Recep Topal, Recep Aktaş, 79 kiloda Nuri Kotanoğlu, Ahmet Batuhan Kış bronz madalyaların sahibi oldu.


Kadınlarda ise 55 kiloda Melda Dernekçi ile 76 kiloda Yasemin Adar altın madalya, 50 kiloda Evin Demirhan, 55 kiloda Dilan Kaya, 59 kiloda Elif Yanık, 65 kiloda Derya Bayhan, 68 kiloda Buse Tosun ve 72 kiloda Merve Pul gümüş madalya kazandı. 50 kiloda Aynur Erge, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 55 kiloda Esra Pul, 59 kiloda Nurife Duman, 62 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, 65 kiloda Sude Berdan, Aslı Tuğcu ve 72 kiloda Vahide Nur Gök bronz madalyayı boynuna taktı.


Takım klasmanlarında ise kadınlar Türkiye 190 puanla birinci, 99 puanla Azerbaycan ikinci, 82 puanla Bulgaristan üçüncü oldu.


Erkeklerde ise 180 puanla Azerbaycan birinci, 159 puanla Türkiye ikinci, 123 puanla Gürcistan ise üçüncü oldu. - İSTANBUL

Yaşar Doğu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:29 Kaynak: İHA
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