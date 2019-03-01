Yaşar Doğu İlkokuluna Konferans Salonu ve Tasarım Beceri Atölyesi

Kavak Yaşar Doğu İlkokulu'nda, konferans salonu ve tasarım beceri atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Kavak Yaşar Doğu İlkokulu'nda, konferans salonu ve tasarım beceri atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, açılış töreninde yaptığı konuşmada, okulun konferans salonu bulunmadığını, bu nedenle diğer okullardaki salonlardan yararlandıklarını söyledi.



Okulun yapılan yardımlarla kendi konferans salonuna kavuştuğunu belirten Büyük, "Yine tasarım beceri atölyeleri, öğrencilere kendilerini yaratıcı olarak ifade edebilecekleri fırsatların ve araçların sunulduğu öğrenme ortamlarıdır. Öğrencilerimizin neye ilgileri varsa o alanda kendilerini rahatça ifade edebilsinler ki yaratılışlarındaki yeteneklerin farkına varsınlar ve bunları geliştirsinler. Benzer ilgileri olan arkadaşlarıyla aynı ortamda bir araya gelerek birbirlerinden öğrensinler." ifadelerini kullandı.



Yaşar Doğu İlkokulu Müdürü Hacı Aydın da konferans ve tasarım beceri atölyelerinin çeşitli kuruluşların yardımlarıyla yapıldığını anlatarak, destek olanlara teşekkür etti.



Öğrencilerin şiir okuması ve türkü söylemesinin ardından son bulan törene AK Parti İlçe Başkanı Osman Atlı, daire amirleri, okul müdürleri ve veliler katıldı.

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