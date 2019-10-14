Yaşar Doğu'nun torunlarının sırtı yere gelmiyor

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Yaşar Doğu'nun memleketi Samsun'un Kavak ilçesinde, efsane güreşçinin adını taşıyan güreş eğitim merkezinde yetişen sporcular başarılarıyla göz dolduruyor.

Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi'ndeki güreşçiler, 3-6 Ekim'de Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndan 3 altın, 1 gümüş madalya ile evlerine döndü.

Yaşar Doğu'nun izinden giden genç sporcular, ilçede gururla karşılandı.

Güreş antrenörü Ufuk Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi'nin, kurulduğu günden itibaren çok sayıda sporcu yetiştirdiğini söyledi.

Güreş Eğitim Merkezi'nde yatılı olarak 32 güreşçinin kaldığını belirten Kaya, sporcuların katıldığı şampiyonalardan madalyasız dönmediklerini anlattı.

Hedeflerinin, efsane güreşçi Yaşar Doğu gibi ahlaklı ve başarılı güreşçiler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Kaya, şunları dile getirdi:

"Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi kurulduğu günden itibaren birçok sporcu yetiştirdi. Burada yetişmiş Avrupa ve dünya şampiyonu sporcular ve şu anda antrenörlük yapanlar var. Buraya gelen sporculara spor ahlakı olarak Yaşar Doğu'yu örnek gösteriyoruz. Yaşar Doğu fotoğrafı altında antrenman yapınca hedefleri de yükseliyor. Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılan bilinç ile elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Buradan mezun olan güreşçilerimiz İstiklal Marşı'nı defalarca okuttular."

Kaya, Güreş Eğitim Merkezi'nde yetişen sporcuların Türkiye'nin farklı kulüplerinde güreşe devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Yunan rakibini 27 saniyede yendi

Türkiye ve Balkan şampiyonluğu bulunan 14 yaşındaki Muhammed Bıyık, 44 kiloda finalde Yunan rakibini 27 saniyede yenerek Balkan şampiyonu olduğunu söyledi.

Efsane güreşçi gibi ahlaklı ve başarılı bir sporcu olmayı hedeflediğinin altını çizen Muhammed, sıradaki hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu aktardı.

Balkan şampiyonlukları ve Avrupa ikinciliği bulunan 16 yaşındaki Galip Top da 7 yıldır yaptığı güreşe arkadaşı sayesinde başladığını belirterek, "Hedefim Yaşar Doğu gibi dürüst, ahlaklı bir sporcu olmak. Onun izinde gitmek. Seneye Avrupa ve dünya şampiyonasında şampiyonluk, en büyük hedefim de olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırmak." diye konuştu. Galip, Bulgaristan'daki şampiyonada 65 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye ve Balkan şampiyonluğu bulunan, son olarak Balkan Şampiyonası'nda 80 kiloda gümüş madalya kazanan 17 yaşındaki Ömer Tatar da hedefinin efsane güreşçi gibi olimpiyat madalyası kazanmak olduğunu dile getirdi. Ömer, güreşe verdiği desteklerden dolayı Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığına teşekkür etti.

Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi sporcularından 62 kiloda Alperen Berber de Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.