Son Dakika Haberleri: Yaşar Doğu Yarın Anılacak

Yaşar Doğu Yarın Anılacak

1 saat önce

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane milli güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 58. yıl dönümünde yarın kabri başında anılacak.

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Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane milli güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 58. yıl dönümünde yarın kabri başında anılacak.

Ankara'da Cebeci Asri Mezarlığı'nda saat 11.00'de başlayacak anma töreni, saygı duruşu, protokol konuşmalarının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle son bulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:33 Kaynak: AA

Spor
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