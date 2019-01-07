Yaşar Doğu Yarın Anılacak
1 saat önce
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane milli güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 58. yıl dönümünde yarın kabri başında anılacak.
Olimpiyat, dünya ve Avrupa
şampiyonu efsane milli güreşçi Yaşar Doğu
, ölümünün 58. yıl dönümünde yarın kabri başında anılacak. Ankara
'da Cebeci Asri Mezarlığı'nda saat 11.00'de başlayacak anma töreni, saygı duruşu, protokol konuşmalarının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle son bulacak.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:33 Kaynak: AA
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