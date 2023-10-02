Yaşar Güler, Ankara'daki saldırı girişiminde ortaya çıkan lav silahıyla ilgili konuştu: Menşeinin yurt dışı olma ihtimali yüksek - Son Dakika

Yaşar Güler, Ankara'daki saldırı girişiminde ortaya çıkan lav silahıyla ilgili konuştu: Menşeinin yurt dışı olma ihtimali yüksek

Son Güncelleme: 02.10.2023 08:52

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na düzenlenen bombalı saldırı girişimiyle ilgili konuştu. Güler yaşanan olay sırasında fotoğrafları servis edilen silah hakkında ''Görünürde bir lav silahı var. Silahın menşeinin yurt dışı olma ihtimali çok yüksek'' diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonuna katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün sabah İçişleri Bakanlığı'na düzenlenen bombalı saldırı girişimi sırasında fotoğrafları servis edilen lav silahıyla ilgili konuştu. Güler, "Silahın menşeinin yurt dışı olma ihtimali çok yüksek" dedi.

"O ŞARKI KULAĞINIZDA DURSUN DİYOR"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'deki resepsiyona katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, Ankara'da yaşanan patlamaya ilişkin de açıklamalarda bulundu. Bir muhabirin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözünü hatırlatması üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "O şarkı kulağınızda dursun diyor" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜNÜRDE BİR LAV SİLAHI VAR"

Ankara'da dün sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığına gerçekleştirilen saldırı girişimine ilişkin konuşan Güler, "Görünürde bir lav silahı var" diye konuştu. Bir muhabirin "Silah Sovyet yapımı mı?" sorusu üzerine, "Büyük ihtimalle evet" cevabını verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanlığı, Yaşar Güler, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşar Güler, Ankara'daki saldırı girişiminde ortaya çıkan lav silahıyla ilgili konuştu: Menşeinin yurt dışı olma ihtimali yüksek - Son Dakika


Son Dakika
10:58 Asgari ücret
10:58 Maliyeti hesaplandı! Arda Güler, bir kere formasını giyemediği Real Madrid'de dünyaları kazandı
10:51 Uyuşturucudan gözaltına alınan kardeşi serbest kalan Dilan Polat, içini döktü: Allah hesabını soracak
10:34 Aşı propagandası yürütenlere Bakan Koca'dan rest: Boyun eğmedik, eğmeyeceğiz
10:36 İspanya'da bir gece kulübünde çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti
10:29 Oto gaza zam geliyor! Fiyat 18 lirayı aşacak
10:18 Aston Villa'nın kadın takımı ''Tüm hatlarımız belli'' dedikleri formayla maça çıktı
10:18 İstanbul'da bir grup genç, küçük çocuğa alkol içirip eğlendi
10:05 Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtıran kişi, yarışmadan çekildi
10:08 İstanbul'un göbeğinde dehşet! Çivili sopalarla saldırıp kafalarında şişe kırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2023 11:11:51. #1.12#
SON DAKİKA: Yaşar Güler, Ankara'daki saldırı girişiminde ortaya çıkan lav silahıyla ilgili konuştu: Menşeinin yurt dışı olma ihtimali yüksek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement