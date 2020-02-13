Yaşar Güler Rusya Genelkurmay Başkanı ile görüştü - Son Dakika

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Yaşar Güler Rusya Genelkurmay Başkanı ile görüştü
6 saat önce
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:55 Kaynak: İHA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İdlib ve güncel konuların ele alındığı aktarıldı.
(İHA)
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