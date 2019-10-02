Yaşar hacısalihoğlu: fetö'nün ülke arayışı listesinde mısır da var

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in Mısır televizyonuna verdiği mülakatı değerlendiren Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "FETÖ elebaşının küresel efendileri tarafından bir başka ülkeye transferini düşündüklerine ilişkin zaman zaman yorumların yapıldığını ve bunlar arasında Mısır'ın da olduğunu söyleyebiliriz. Bu buluşmayı başarısız olmuş bir darbeyi tezgahlayanın başarılı olmuş bir darbeciyle buluşması olarak görmek gerekiyor" dedi.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen, Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi'ye yakınlığı ile bilenen TEN TV'ye mülakat vermiş, Batı ülkelerine çağrıda da bulunarak, Türkiye'ye baskı yapmalarını istemişti. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan röportajı yapan sunucu El Dihi, terör örgütü elebaşı Gülen ile Amerikan istihbaratının himayesinde sıkı güvenlik tedbirleri arasında söyleşiyi gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.

FETÖ ile yurtiçinde mücadele sürerken örgütün küresel ağının canlılığını koruduğunu söyleyen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Çünkü arkasındaki küresel efendileri desteklerini çekmiş değil. Bu buluşma oldukça anlamlı. Bu küresel ağın içerisinde olan aktörün bir araya geldiğini görüyoruz. İkisi de bu ağın kuklasıdır, ikisi de piyonudur. FETÖ hala bu diri olan küresel ağını bugüne kadar Türkiye'nin aleyhine ne kadar karanlık ilişkilere girmişse, seferber olduğunu da biliyoruz. Birçok ülkedeki hala sonlanmamış varlığını Türkiye aleyhine kullandığını biliyoruz. Dolayısıyla bu buluşmanın bir televizyon röportajı niteliğinin ötesinde, böyle bir ittifakın dışa vurumu olarak da görülebilir. Özellikle Amerika'da bu örgütün hamiliğini yapanların, onu hala destekleyenlerden habersiz olarak yapılmasının mümkün olmadığının altını çizmek isterim. Amerika'nın derin yapıları içerisinde FETÖ'nün kullanılan ağı sürüyor. Yani istihbarat birimleri, lobileri, birtakım kongre üyeleri çok açık bir şekilde ortada. Sisi de bu ağın içerisindedir. Onun temsilcisi, onun yönlendirmesi ile gerçekleşmiş olan bu buluşmanın bu yapıyla da korunduğunu söylemek gerekir" dedi.

"AMERİKA'DAKİ ÇELİŞKİDEN YARARLANIYORLAR"

"Hillary Clinton ile olan FETÖ ilişkisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşısına konumlanışları o dönemden itibaren Trump'ta bir kanaat oluşturdu. Trump'ın da içeride bir yığın sorunları var. Kendisi başlı başına sorun üreten bir başkan kimliğini koruyor" diyerek sözlerine devam eden Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Dolayısıyla o açıdan kendi kadroları, Amerika'nın müesses nizamı açısından çelişkiler de sürüyor. O çelişkiler ve çatışmalar içerisinde FETÖ'nün de bundan yararlanarak varlığını sürdürdüğünü biliyoruz" diye konuştu.

FETÖ'NÜN LİSTESİNDE MISIR DA VAR

FETÖ elebaşının küresel efendileri tarafından bir başka ülkeye transferini düşündüklerine ilişkin zaman zaman yorumların yapıldığını ve bunlar arasında Mısır'ın da olduğunu kaydeden Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Bu da şaşırtıcı olmaz. Ama sonuç itibariyle nereye giderse gitsin bu küresel ağın köreltilmesi, bulunduğu her ülkede bir tehdit unsuru olarak algılanması gerekir" şeklinde konuştu.

Örgüt üyelerinin ABD'deki durumunu değerlendiren Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Sonuç itibariyle FETÖ elebaşısının Amerika'da olmadığı zaman oradaki örgüt üyeleri açısından alanın daralacağı anlamına gelir" yorumunda bulundu.

"ŞAŞIRTICI DEĞİL"

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin bu durumdan etkileneceğini söyleyen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Darbeci anlayışın getirdiği yapı tamamen hak, hukuk, adaletin ötesinde Türkiye'nin aleyhine işlediğini görüyoruz. Dolayısıyla mevcut durumda ilişkilerin sağlıklı hale gelmediğini görüyoruz. Bunu Mısır'ı darbeyle, zorbalıkla ele geçirenler tarafından atılmış yeni bir şer hamlesi olarak görmek gerekir. Türkiye'nin Mısır halkı ile hiçbir sorunu yoktur. O açıdan bu içinde biriktirdiği tortuların, Türkiye'ye bakışın bir dışavurumudur. Şaşırtıcı da değildir. Başarısız olmuş bir darbeyi tezgahlayanın başarılı olmuş bir darbeciyle buluşması olarak görmek gerekiyor. Hakkın, hukukun, demokrasinin, millet iradelerinin, halkın sandıktan çıkan egemenliğine karşı duran iki aktörün buluşması olarak görmek gerekir" açıklamasını yaptı.