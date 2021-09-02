Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar hayatını kaybetti - Son Dakika

Tatil için gittiği Dubai'de rahatsızlanan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, bu sabah hayatını kaybetti.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, tatil için gittiği Dubai'de rahatsızlandı. Yaşar'ın bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi. Yaşar'ın vefatı ailesi ile sevenlerini yasa boğdu. Yakınları, Yaşar'ın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Yaşar Holding'ten yapılan açıklamada, cenaze töreni ile ilgili bilgilerin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. Evli ve 3 çocuk babası Yaşar, 2015 yılından beri Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteydi.MUSTAFA SELİM YAŞAR KİMDİR?1976'da Paris-Académie Arqueille Sorbonne, 1980'de NYU Üniversitesi ile 1981'de New York-Pace Üniversitesi İşletme- Finans Bölümü'nden mezun olan Mustafa Selim Yaşar, iş hayatına 1981 yılında Yaşar Dış Ticaret A.Ş.'de başladı. 8 yıl süreyle Yaşar Dış Ticaret A.Ş.'de çeşitli görevlerde bulunan Yaşar, 1988-1996 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. CFO görevini üstlendi. Yaşar, ayrıca aynı yıllarda Boya-Kimya ve İçecek Grup Başkanlığı görevini yürüttü. Yaşar, 1997-2000 yılları arasında Otak-Desa A.Ş. ve Desa Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu-İcra Başkanlığı görevlerini de üstlendi.

2000 yılından itibaren İzmir Teknopark A.Ş., BDS İş Geliştirme Ltd. Şti. ve Yüzey İnşaat Taahhüt A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdüren Yaşar, 1991-1997 yılları arasında Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmanın yanı sıra kurucu üyesi olduğu Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nde (ESİAD) 4 yıl süre ile başkan vekilliğini üstlendi. 2004-2009 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilliği ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulunan Yaşar, birçok sivil toplum örgütünde aktif olarak görev aldı. Mart 2014'ten itibaren Desa Enerji A.Ş., Dyo Boya A.Ş., Yaşar Birleşik Pazarlama A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı olan Yaşar, Nisan 2015'ten bu yana da Yaşar Dış Ticaret A.Ş. ve Yaşar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteydi.