Yaşar İpek 3 gün cezaevinde yatacak

Şarkıcı Yaşar İpek, boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil'e psikolojik ve fiziksel şiddeti uyguladığı iddiasıyla hakkında bulunan 1 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün cezaevinde yatacak.



Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek boşanma aşamasında olduğu Yaşar İpek hakkında kendisine psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle zorlama hapsi talebinde bulunmuştu. Mahkeme Yaşar İpek'in, Seren Serengil'e ilişkin 1 ay uzaklaştırma kararı olduğu sürede, Serengil'in aleyhine konuştuğu iddiasıyla ve bunu kitle iletişim araçları aracılığıyla yaptığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsinde tutulmasına karar verdi.



Hakkında 3 gün zorlama hapis kararı çıkartılan Yaşar İpek, yarın İstanbul Adalet Sarayı'na gelecek. İpek, işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri eşliğinde Metris Cezaevi'ne götürülecek ve Cuma gününe kadar cezaevinde kalacak. - İSTANBUL