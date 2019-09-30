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Yasar ipek'e üç günlük zorlama hapsi

31 dakika önce

Haber: Özden ATİK İstanbul DHAŞarkıcı Yaşar İpek hakkında, boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil ile ilgili açıklama yaparak bir aylık koruma tedbirini ihlal ettiği gerekçesiyle üç günlük zorlama hapsi kararı verildi.

Yasar ipek'e üç günlük zorlama hapsi, System.String[]

Haber: Özden ATİK İstanbul DHA
Şarkıcı Yaşar İpek hakkında, boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil ile ilgili açıklama yaparak bir aylık koruma tedbirini ihlal ettiği gerekçesiyle üç günlük zorlama hapsi kararı verildi.
Aralarındaki boşanma davası süren Seren Serengil, kendisine şiddet içeren söz ve davranışta bulunmaması için Yaşar İpek hakkında mahkemeye başvurarak, bir aylık koruma tedbiri kararı aldırmıştı. Serengil, bir aylık uzaklaştırma kararına rağmen Yaşar İpek'in kendisi aleyhinde bir programda konuştuğu iddiasıyla hakkında zorlama hapsi verilmesi talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İstanbul 1. Aile Mahkemesi de bir ay uzaklaştırma kararı süresi içinde, 30 Ağustos 2019'da bir magazin programında Serengil'in aleyhine açıklamalarda bulunduğu ve "Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi " yönündeki tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Yaşar İpek'in üç gün zorlama hapsinde tutulmasına karar verdi.
Hakkında üç gün zorlama hapis kararı verilen Yaşar İpek'in avukatı Begüm Gürel, yarın İstanbul Adalet Sarayı'na geleceklerini belirtti. İpek, infaz savcılığındaki işlemlerinin ardından polis ekipleri eşliğinde cezaevine götürülecek.


Seren Serengil, Yaşar İpek, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:36 Kaynak: DHA
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