Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'nin düzenlediği Birlik Kahvaltısı'nda konuşan Ak Parti önceki dönem milletvekili Yaşar Karayel , "Şahsi menfaatleri peşinde olanlar şehirlerine sahip çıkamazlar" diye konuştu.Düzenlenen kahvaltıya Ak Parti önceki dönem milletvekili Yaşar Karayel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, protokol ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri katıldı.Kayseri'nin birlik ve beraberlikte her zaman kendine yakışanı yaptığını söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Malumunuz pazartesi akşamı da yine Kayserimiz kendisine yakışanı yaptı ve Kartal Şehitliğinden başlamak suretiyle meydana yüz binlere yakın insanlar geldi ve hep beraber 15 Temmuz laneti, o kara gece bir bakıma aydınlığa erişti. Milletimizin karşı duruşunun en güzel sergilendiği Kayserimizde de bu güzel çalışma yapıldı. Biz başkanlar olarak sizlere minnet duyuyor ve teşekkür ediyoruz. Her zaman zor dönemde sağ duyunun sesi olarak, birliğin beraberliğin simgesi olarak ay yıldızlı Türk Bayrağımızın, vatanımızın, milletimizin ve devletimizin yanında oldunuz. Allah huzurumuzu, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.Bir daha kötü günler yaşamamak için gençlere FETÖ'den daha fazla sahip çıkılması gerektiğini belirten Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel sözlerine şu şekilde devam etti:"Malumunuz Türkiye zor bir süreçten geçiyor ve bu süreçte bizim de Birlik Vakfı olmamız sebebiyle, el ele tutuşup Türkiye ve Kayseri'de neler yapabileceğimizin istişaresinin yapmak gerekiyor. Bizim üstümüze düşen çok büyük vazifeler var. Bu taşın altına sadece bizim elimizi koymamız gerekmiyor. Türkiye bizim yaşam alanımız olduğu için, bu alanlarda taşın altına artık elimizi değil gövdemizi koymamız gerekiyor. 15 Temmuz gibi bir geceyi tekrar hatırlama bağlamında meydanda bir araya gelerek anmış olduk. Bu 15 Temmuz'ları yaşamamak için, tekrar bu geceleri bir daha hatırlamamak için bu birliktelik ve beraberliğimizi sağlamamız gerekiyor. Hep beraber bu çatı altında gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlayabilmemiz için, herkesin bu taşın altına elini koyduğunu biliyoruz. 75 bin öğrenci nüfusu olan bir şehirde hep beraber bu öğrencilere destek vermemiz gerekiyor. Çok zor süreçte okuyan öğrencilerimiz var. Bir bardak çay, bir kase çorba ile ders çalışacak ortamlara ihtiyaçları var. Bu öğrencilere sağlanan imkanları arttırmamız gerekiyor. FETÖ çetesi senelerdir gençlere bunları sağlamış ve biz de devlet olarak ellerinden aldık. Bu saatten sonra gençlerimize daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor"Kayseri söz konusu olduğu zaman kimsenin geri çekilmeyeceğini aksine elinden geleni yapacağını söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çoklakbayraktar, "Konu Kayseri olduğu zaman kimse bu iş benim üzerime vazife değil demez aksine benim de yapacak neyim var der. İnşallah bu güzel gayretimiz bundan sonra da devam eder. Burada da sivil toplumun değişik kademelerinde bu şehre katkısı ve desteği olan temsilcileri var. Kimisi eğitime, kimisi fakirlere yardımda bulunuyor, kimisi sportif etkinliklerde faaliyet gösteriyor. Kayseri'de yaşayan vatandaşlarımız için her anlamda şehrimizi kalkındırmak için, insanımızı daha yaşatabilir hale getirebilmek için bir çabanın içerisindeyiz. Bu gayede de belediye çalışmaları Kayseri'de her zaman önde gitmiştir. Şehirdeki 16 belediye olarak, bütün çalışmalarımıza Büyükşehir Belediyesi çatısı altında, tek çatı altında devam ediyoruz" ifadelerini kulandı.Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bundan sonraki saldırıların aile yapısına olacağını ve belediyelerin fiziki çalışmalardan çok ailelere, gençlere ve eğitime yönelmesi gerektiğini söyleyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:"Vakıflar ve dernekler bir ilin gelişmesinde çok önemli bir yer alıyor. Osmanlı zamanında belediyecilik faaliyetlerinin bir çoğunu vakıflar ve dernekler yürütürlermiş. Dolayısıyla böyle sivil toplum kuruluşları, vatandaşa hizmet sunma açısından önde giden kurumlar. Özellikle de son 10 yıldır sivil toplum kuruluşlarına çok iş düştüğünü düşünüyorum. Benim için en önemli olan ve üzerine en çok bastığım nokta aile, gençlik, ahlak ve Türkiye'nin Sosyal Yapısı'ydı. Belediyelerin yapmak zorunda olduğu çalışmalar dışında, özellikle aile yaşantısına, gençliğe ve eğitime yönelik çalışmalar yapmasının son derece önemli olduğunu görmüş bulunuyoruz. Geçtiğimiz ay maalesef eş cinsellikle ilgili bazı belediyelerin paylaşımları, İstiklal Caddesindeki yürüyüş ve o ahlaksız durumları gördüğümüzde bunun ne kadar önemli bir hale geldiğini görebiliyoruz. 15 Temmuz'u pazartesi günü andık. Ülkelerin artık askeri, fiziki müdahalelerle değil bundan sonraki müdahaleleri aile yapısına yönelik yapacaklarını düşünüyorum. Türkiye'de ortalama bir gencin cep telefonunda harcadığı günlük süre 5 saat. Bu bütün sorun ve sıkıntıların başı ve biz gençleri öyle sosyal faaliyetlere yönlendirmeliyiz ki bizim ahlaki yapımızı ve değerlerimizi anlayabilsinler. İstersek mermerden yollar yapalım ama aile yapısına sahip çıkamazsak diğer bazı ülkeler gibi aile yapısı parçalanmış bir hale gelebiliriz"Milletin birlik olarak ülkeyi bölünmekten kurtardığını ve hep birlikte her şeyin üstesinden gelineceğini söyleyen Yaşar Karayel, "Burada sivil toplum kuruluşları ve birim amirlerimiz var. Hep birlikte bu şehirde yaşıyoruz bu toprakların üzerimizde hakkı var. Bu topraklarla kazanımlarımızı paylaşmamız gerek. Beraber olmak, birlikte olmak, şehirlere, kültürlerine ve insanlarına sahip çıkmak hepimizin görevidir. Sivil toplum kuruluşlarımızın isimleri farklı bile olsa gayeleri ülkelerine hizmet etmektir. Onun için hepimizin aynı şeyleri söylemesi gerekmez ama hedefte ülkemizin ve milletimizin birliği var. Hem seçimlerde hem de ülkemizin savunulmasında hep birlikte olduk, ülkemize sahip çıktık ve bölünmekten millet olarak kurtardık. Sizlerle birlikte sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibi de bu birlikteliğin öncüleri oldular. Şahsi menfaatleri peşinde koşanlar şehre sahip çıkamazlar. Onun için hep birlikte şehrimize sahip çıkacağız. Fitneden, ayrımcılıktan ve bölücülükten uzak duracağız. İnşallah hep birlikte bunları desteklemeye devam edeceğiz diyor ve herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ