Yaşar Kemal, Altın Koza'da anılıyor - Son Dakika

28'İNCİ Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Çukurova ve Toroslar ile özdeşleşmiş yazar Yaşar Kemal, bu yıl 'Yaşar Kemal ile Çukurova'da Dünden Yarına' başlığı altında bir dizi etkinlikle anılacak.

Yaşar Kemal Vakfı ile birlikte düzenlenen etkinliklerin ilki 'Sinemada Yaşar Kemal' oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılan söyleşi öncesinde Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban "Bugün Yaşar Kemal'in Altın Koza'da anılıyor olması, eminim kendisini de çok mutlu ederdi" dedi.

Festival süresince usta ismin eserlerinden uyarlanan Ağrı Dağı Efsanesi, Muradın Türküsü ve Yer Demir Gök Bakır filmleri gösterilecek. 'Yaşar Kemal ile Çukurova'da Dünden Yarına' etkinlikleri, 8 Ekim- 12 Kasım tarihleri arasında sürecek.