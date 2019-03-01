Son Dakika Haberleri: Yaşar Kemal Efsanesi' Maltepeli Sinemaseverlerle Buluştu

Yaşar Kemal Efsanesi' Maltepeli Sinemaseverlerle Buluştu

1 saat önce

Maltepe Belediyesi, dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal'i dördüncü ölüm yıldönümünde, "Yaşar Kemal Efsanesi" isimli belgesel filmin gösterimiyle andı.

Yaşar Kemal Efsanesi' Maltepeli Sinemaseverlerle Buluştu, System.String[]
Maltepe Belediyesi, dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal'i dördüncü ölüm yıldönümünde, "Yaşar Kemal Efsanesi" isimli belgesel filmin gösterimiyle andı.

Yönetmenliğini ve senaryosunu Aydın Orak'ın üstlendiği 2017 yapımı filmin gösterimi Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Filmde, Yaşar Kemal'in doğumundan ölümüne hayatına, kendi ağzından ve hayatına yakın tanıklık etmiş dostlarının anlatımlarıyla yer verildi. Filmde, Yaşar Kemal'in daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış arşiv görüntülerine, yüzlerce saatlik kaynaklardan derlenmiş ses kayıtlarından ve binlerce sayfalık dokümandan yararlanıldı. Müziklerini Murat Hasarı'nın hazırladığı belgeseli Halil Ergün seslendirdi. Film gösteriminin ardından Aydın Orak ile filmin yapım sürecine dair bir söyleşi yapıldı. Orak, filmde Yaşar Kemal'in mücadelesini, edebiyatını, hayatını ve yüzyıla damgasını vuran olaylara karşı tavrını, sinematografik bir anlatımla resmettiklerine değindi. Orak, belgeselin kurgu sürecinde saatlerce izlenebilecek bir arşivin ortaya çıktığını, hazırladıkları 4 saatlik belgeseli, kısaltma sonucu 1 saat 53 dakikalık son şekline dönüştürdüklerini söyledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:55 Kaynak: İHA

Maltepe Belediyesi, Yaşar Kemal, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Usame Bin Ladin'in Oğlunun Başına 1 Milyon Dolar Ödül Koydu Rıza Esendemir'den Babasının Cenazesine Çelenk Gönderen İrem Derici'ye Sitem: Samimiyetsiz

İbrahim Erkal'ın Eşi Filiz Erkal, Katıldığı Programda Yaşadığı Zorlukları Anlattı Amcasını Öldürerek Parçalara Ayıran Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 15:55:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşar Kemal Efsanesi' Maltepeli Sinemaseverlerle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]