Yaşar Kemal Filmleri Yapı Kredi Kültür Sanat'ta Gösterilecek
23 dakika önce
Türk edebiyatının kilometre taşı olarak gösterilen yazar Yaşar Kemal, vefatının 4. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor.
Türk edebiyatının kilometre taşı olarak gösterilen yazar Yaşar Kemal
, vefatının 4. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor. Yapı Kredi
Kültür Sanat, usta yazarın anısına kendi kitaplarından beyaz perdeye uyarlanan filmler ile senaryosunu kendisinin kaleme aldığı yapımları sevenleriyle buluşturacak.
Dört gün boyunca günde iki seans olarak Yapı Kredi Kültür Sanat Loca'da gerçekleştirilecek gösterimler, ücretsiz ve herkesin katılımına açık olacak.
Program kapsamında 25 Şubat'ta ve 27 Şubat'ta "Beyaz Mendil
" ile " Karacaoğlan
'ın Kara Sevdası", 26 ve 28 Şubat
'ta "Yılanı Öldürseler" ile "Yer Demir, Gök Bakır" filmlerinin gösterimi yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:09 Kaynak: AA
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