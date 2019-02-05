Son Dakika Haberleri: Yaşar Kemal Filmleri Yapı Kredi Kültür Sanat'ta Gösterilecek

Yaşar Kemal Filmleri Yapı Kredi Kültür Sanat'ta Gösterilecek

23 dakika önce

Türk edebiyatının kilometre taşı olarak gösterilen yazar Yaşar Kemal, vefatının 4. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Yaşar Kemal Filmleri Yapı Kredi Kültür Sanat'ta Gösterilecek, System.String[]
Türk edebiyatının kilometre taşı olarak gösterilen yazar Yaşar Kemal, vefatının 4. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat, usta yazarın anısına kendi kitaplarından beyaz perdeye uyarlanan filmler ile senaryosunu kendisinin kaleme aldığı yapımları sevenleriyle buluşturacak.

Dört gün boyunca günde iki seans olarak Yapı Kredi Kültür Sanat Loca'da gerçekleştirilecek gösterimler, ücretsiz ve herkesin katılımına açık olacak.

Program kapsamında 25 Şubat'ta ve 27 Şubat'ta "Beyaz Mendil" ile " Karacaoğlan'ın Kara Sevdası", 26 ve 28 Şubat'ta "Yılanı Öldürseler" ile "Yer Demir, Gök Bakır" filmlerinin gösterimi yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:09 Kaynak: AA

Yapı Kredi Bankası, Yaşar Kemal, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türklerin Yaptığı ve Dünyada Tek Olan Otomobili Almak İçin Milyarderler Sıraya Girdi Hakan Şükür'ün Babası Mal Varlığının Kaynağını Açıkladı

Son Dakika! Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 17:32:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşar Kemal Filmleri Yapı Kredi Kültür Sanat'ta Gösterilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]