Yaşar Kemal'in yazamadığı roman belgesel oldu

Yönetmenliğini Ecevit Kılıç'ın üstlendiği filmin ilk gösterimi 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle çekilen belgeselde usta yazarın çocukluğunu Mehmet Güçlü oynuyor.



Filmde Yaşar Kemal'in, o dönemini anlattığı kendisine ait ses ve görüntü kayıtları yer alıyor. Yaşar Kemal'in yazarlık serüvenini, ilk yazılarını yazdığı ve "İnce Memed"le taçlandırdığı bir dönemi aktaran "Zilli Kurt" belgeselinde ayrıca, o döneme tanıklık eden dostları, yakınları ve birlikte tarlalarda ırgatlık yapan köylüler de usta yazarı anlatıyor.