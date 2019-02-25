Yaşar Kemal, ölümünün 4. yıldönümünde filmlerle anılıyor
1 saat önce
Yaşar Kemal, 28 Şubat 2015'te aramızdan ayrılmıştı.
Yaşar Kemal
, 28 Şubat
2015'te aramızdan ayrılmıştı. Yapı Kredi
Kültür Sanat, tüm eserleri YKY'den yayımlanan yazarın ölümünün dördüncü yıldönümünde eserlerinden beyazperdeye uyarlanmış veya senaryosunu kendisinin yazdığı dört filmle anıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:10
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