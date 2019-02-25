Son Dakika Haberleri: Yaşar Kemal, ölümünün 4. yıldönümünde filmlerle anılıyor

Yaşar Kemal, ölümünün 4. yıldönümünde filmlerle anılıyor

1 saat önce

Yaşar Kemal, 28 Şubat 2015'te aramızdan ayrılmıştı.

Yaşar Kemal, ölümünün 4. yıldönümünde filmlerle anılıyor, System.String[]
Yaşar Kemal, 28 Şubat 2015'te aramızdan ayrılmıştı. Yapı Kredi Kültür Sanat, tüm eserleri YKY'den yayımlanan yazarın ölümünün dördüncü yıldönümünde eserlerinden beyazperdeye uyarlanmış veya senaryosunu kendisinin yazdığı dört filmle anıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:10 

28 Şubat, Yaşar Kemal, Ekonomi
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