Son Dakika Haberleri: Yaşar Kemal Uğurlu Düdük Çalacak

Yaşar Kemal Uğurlu Düdük Çalacak

6 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Bursaspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Yaşar Kemal Uğurlu Düdük Çalacak, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Bursaspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Spor Toto Süper Ligin 19.haftasında Cumartesi günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Bursaspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Haftanın kritik karşılaşmalarından biri olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Bursaspor maçına Merkez Hakem Kurulu (MHK) Ankara Bölgesi Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu atadı. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Çimen yapacak. Maçın 4.Hakem ise Hakan Ceylan. Karşılaşma 26 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Yaşar Kemal Uğurlu bu sezon ligde İstikbal Mobilya Kayserispor'un 1 maçında görev yaparken, Bursaspor'un ise hiç maçını yönetmedi. Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında oynanan karşılaşmada düdük çalan Yaşar Kemal Uğurlu, Sarı-Kırmızılı takımın bu sezon ikinci maçını yönetecek. Bursaspor'un ise ilk maçını yönetmiş olacak.

Yaşar Kemal Uğurlu, bu sezon Bursaspor'un 3 maçında VAR hakemi olarak 1 maçında ise AVAR hakemi olarak görev yaptı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:30 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Bursaspor, Yaşar Kemal, Uğurlu, Spor
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