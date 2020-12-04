Yaşar Kemal Uğurlu ilk kez Göztepe-Kayserispor maçı yönetecek

Ankara Bölgesi hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, ilk kez Göztepe- Kayserispor maçında düdük çalacak.

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile Hes Kablo Kayserispor, İzmir'de karşılaşacak. Lig'de 13.kez birbirine üstünlük kurmaya gayret edecek iki takımın mücadelesini Ankara Bölgesi hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ankara Bölgesi Süper Lig hakemi Yaşar kemal Uğurlu, bugüne kadar 250 maçta düdük çaldı. Bu maçların 120'sini ev sahibi takım, 74'ünü deplasman takımı kazanırken 56'sında ise beraberlik oldu. Yaşar Kemal Uğurlu bu maçlarda 1051 sarı kart çıkarırken 62 kez de kırmızı kartına başvurdu. Yaşar Kemal Uğurlu, Süper Lig'de en çok Göztepe'nin maçını yönetti. 21 kez Ege temsilcisinin maçında düdük çalan Yaşar Kemal Uğurlu, 11 kez de Kayserispor maçı yönetti. Ankara Bölgesi hakemi, ilk kez Göztepe ile Kayserispor arasındaki bir maçta düdük çalacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği 21 müsabakada Göztepe, 5 galibiyet 10 mağlubiyet alırken 6 kez de berabere kaldı. Bu maçlarda 80 sarı kart 3 kırmızı kart çıktı. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği 11 maçta Hes kablo Kayserispor ise 4 galibiyet 3 mağlubiyet alırken 4 kez de berabere kaldı. Bu maçlarda 45 sarı kart 3 kırmızı kart çıktı.

5 Aralık 2020 Cumartesi günü İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda da oynanacak olan Göztepe-Hes Kablo Kayserispor maçını yönetecek olan Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Mustafa Sönmez yapacak.

-İHA-