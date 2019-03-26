Son Dakika Haberleri: Yaşar, Oto Sanatkarlarıyla Buluştu

Yaşar, Oto Sanatkarlarıyla Buluştu

1 saat önce

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası üyeleriyle bir araya geldi.

Yaşar, Oto Sanatkarlarıyla Buluştu, System.String[]
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası üyeleriyle bir araya geldi. Yaşar, "Ben hayatımda hiçbir işi yarım bırakmadım" dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, seçim çalışmaları kapsamında, Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası'nda oda üyeleriyle bir araya geldi. Esnafla görüş alışverişinde bulunan Yaşar, "Ülke olarak ekonomik bir sıkıntının içinden geçiyoruz. Bu sıkıntıyı aşmamız için bir arada olup kenetlenip üretime dönmemiz gerekiyor. Üretemezsek, kendi kendimize yetemezsek bu borçlar ödenmez" dedi.

"Ben de sizden birisiyim"

Esnafa tavsiyede bulunan Yaşar, "Ben de yıllarca ticaretle uğraştım. Size tavsiyem ödeyemeyeceğiniz borcun altına girmeyin. Ben bunu hayatımın her alanında uyguladım. Belediyede başarılı olmamızın sebebi bundan kaynaklanıyor. Kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz, akıllı yatırımlar yapıyoruz. Ekmeği ekmekçiden alıyoruz" diye konuştu.

"Kendi çektiğim sıkıntıları siz çekmeyin"

Esnafın işlerinin iyi olmasının ekonominin iyi olması anlamına geldiğinin altını çizen Yaşar, "Esnaf olmazsa ekonominin çarkları tıkanır. Ben yıllarca esnaflık yaparken çektiğim sıkıntıları sizlerin çekmemesi için çalışmalar yürüttüm. Cezacı değil, eğitici belediye olduk. Esnafın tüm işlerini kanun çerçevesinde çözdük" dedi. "31 Mart'ta ülke olarak bir seçime gideceğiz" diyen Yaşar, "Bu seçimde size en iyi kim hizmet edecekse onu seçeceksiniz. Kazanan da kaybeden de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak. Bu seçimlerin tüm ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:37 Kaynak: İHA

Fethi Yaşar, Yenimahalle, Ankara, Güncel
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