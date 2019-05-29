Yaşar Topluluğu, sürdürülebilirliği stratejilerinin odak noktasında görüyor
1 saat önce
Faaliyetlerini yaşanabilir bir dünya ve daha iyi bir yaşam için gelecek kuşaklara daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir ekonomik-fiziki-sosyal çevre bırakma hedefiyle sürderen Yaşar Topluluğu, sürdürülebilirliği stratejilerinin odak noktasında görüyor.
Faaliyetlerini yaşanabilir bir dünya ve daha iyi bir yaşam için gelecek kuşaklara daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir ekonomik-fiziki-sosyal çevre bırakma hedefiyle sürderen Yaşar Topluluğu, sürdürülebilirliği stratejilerinin odak noktasında görüyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:03
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