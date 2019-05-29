Son Dakika Haberleri: Yaşar Topluluğu, sürdürülebilirliği stratejilerinin odak noktasında görüyor
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Yaşar Topluluğu, sürdürülebilirliği stratejilerinin odak noktasında görüyor

1 saat önce

Faaliyetlerini yaşanabilir bir dünya ve daha iyi bir yaşam için gelecek kuşaklara daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir ekonomik-fiziki-sosyal çevre bırakma hedefiyle sürderen Yaşar Topluluğu, sürdürülebilirliği stratejilerinin odak noktasında görüyor.

Yaşar Topluluğu, sürdürülebilirliği stratejilerinin odak noktasında görüyor, System.String[]
Faaliyetlerini yaşanabilir bir dünya ve daha iyi bir yaşam için gelecek kuşaklara daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir ekonomik-fiziki-sosyal çevre bırakma hedefiyle sürderen Yaşar Topluluğu, sürdürülebilirliği stratejilerinin odak noktasında görüyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:03 
Ekonomi, Ekonomi
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