Yaşar Topluluğu, sürdürülebilirliği stratejilerinin odak noktasında görüyor

Faaliyetlerini yaşanabilir bir dünya ve daha iyi bir yaşam için gelecek kuşaklara daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir ekonomik-fiziki-sosyal çevre bırakma hedefiyle sürderen Yaşar Topluluğu, sürdürülebilirliği stratejilerinin odak noktasında görüyor.

Faaliyetlerini yaşanabilir bir dünya ve daha iyi bir yaşam için gelecek kuşaklara daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir ekonomik-fiziki-sosyal çevre bırakma hedefiyle sürderen Yaşar Topluluğu, sürdürülebilirliği stratejilerinin odak noktasında görüyor.

Haber Yayın Tarihi :

Ekonomistler Türkiye ekonomisi için 1. çeyrekte yüzde 2,5 daralma bekliyor

Turistik Doğu Ekspresi ilk yolculuğuna bu akşam başlıyor

Tarihi Galatasaray Adası'nda söküm çalışmalarına başlandı

BDDK'nın kararı ile Türkiye'de yeni bir banka kuruldu