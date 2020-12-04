Yaşar Üniversiteli akademisyenler "en başarılı bilim insanları" listesinde - Son Dakika

Yaşar Üniversiteli akademisyenler "en başarılı bilim insanları" listesinde

04.12.2020 11:54
Yaşar Üniversiteli akademisyenler

"Dünyadaki en başarılı bilim insanları" listesinde, Yaşar Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Arif Hepbaşlı ve Prof. Dr. Duygu Türker Özmen de yer aldı.

"Dünyadaki en başarılı bilim insanları" listesinde, Yaşar Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Arif Hepbaşlı ve Prof. Dr. Duygu Türker Özmen de yer aldı. Stanford Üniversitesinden Prof. Dr. John Ioannidis ve araştırma ekibi tarafından, farklı alt disiplinlerde dünyadaki 7 milyon bilim insanı arasından ilk yüzde 2'lik dilime giren yaklaşık 160 bin kişiden oluşan listede Türkiye'den 857 kişi yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Hollanda'dan bilim insanlarının yer aldığı ekip tarafından, bilim insanlarının yayın sayıları, atıf sayıları, h-indeksi, yazar sıralamaları, dergilerin çeyrek değerleri gibi farklı değişkenler değerlendirilip bilimsel etki endeksi kullanılarak oluşturulan dünyanın en etkili bilim insanları listesi yayımlandı. Çalışmada, 1996-2019 yılları arasında en az 5 makale yayınlamış olan yaklaşık 7 milyon araştırmacının tüm akademik kariyerleri boyunca yaptığı çalışmalar incelenerek dünyanın en etkili 159 bin 684 bilim insanı listelendi. Bilim insanlarının 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında listelendiği çalışma, "Plos Biology" isimli bilimsel dergide yayımlandı.

Hepbaşlı ve Özmen de listede yer aldı

Türkiye'den 857 bilim insanının bulunduğu listede, Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı ile İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Duygu Türker Özmen de yer aldı. Prof. Dr. Hepbaşlı ve Prof. Dr. Özmen, bilim dünyasında, yayınların ve atıfların çok büyük önemi olduğunu belirterek, böyle bir listede üst sıralarda yer almanın gurur verici olduğunu ifade etti.

Enerji alanındaki çalışmalarıyla Türkiye'nin sayılı bilim insanları arasında yer alan TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı'nın çalışmaları; enerji, ekserji, eksergoekonomik ve eksergoçevresel yöntemlerinin analizi ve uygulaması ve güneş enerjisi destekli sistemlerinin performans değerlendirmesi üzerinde yoğunlaşıyor. Hepbaşlı'nın, aynı zamanda enerji verimliliği ve yönetim sistemi, araçlarda enerji tasarrufu, binalarda güneş enerjisi kullanması, güneş enerjisi santralinin tasarımı ve termodinamik analizi, binalarda enerji verimliliğinin sağlanması, jeotermal ısı pompaları ve uygulamaları, yapılarda enerji kullanımının çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve ülkemiz için yararlı olabilecek enerjiyle ilgili değişik uygulamalara dönük çalışmaları da bulunuyor. Çok sayıda ulusal uluslararası bilimsel etkinliklerin organizasyonunda yer alan Prof. Dr. Hepbaşlı, enerjiyle ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde de hakemlik, editörlük gibi görevler üstleniyor.

Prof. Dr. Duygu Türker Özmen, kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, iş etiği, çevre yönetimi, girişimcilik, sosyal girişimcilik ve örgütler arası ilişkiler gibi konularda çalışmalarını sürdürüyor. Ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül sahibi olan Prof. Dr. Özmen'in yürütücü olarak yer aldığı Avrupa Birliği ve kurumsal iş birliği projelerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda birçok yayını, bildirisi, makalesi, kitabı ve kitap bölümü de bulunuyor. - İZMİR

Yaşar Üniversiteli akademisyenler en başarılı bilim insanları listesinde
Yaşar Üniversiteli akademisyenler en başarılı bilim insanları listesinde
Yaşar Üniversiteli akademisyenler en başarılı bilim insanları listesinde

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaşar Üniversiteli akademisyenler 'en başarılı bilim insanları' listesinde - Son Dakika


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