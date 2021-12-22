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Yaşar Üniversitesi girişimcilik ve yenilikçilikte ilk 25'te yer aldı - Son Dakika

Yaşar Üniversitesi girişimcilik ve yenilikçilikte ilk 25'te yer aldı

22.12.2021 13:02
Yaşar Üniversitesi girişimcilik ve yenilikçilikte ilk 25'te yer aldı

TÜBİTAK öncülüğünde üniversitelerin girişimcilik ile yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı ve 50 üniversitenin yer aldığı '2021 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi' sonuçları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklandı.

TÜBİTAK öncülüğünde üniversitelerin girişimcilik ile yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı ve 50 üniversitenin yer aldığı '2021 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi' sonuçları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklandı. Yaşar Üniversitesi, 2016 yılından bu yana aralıksız olarak bulunmayı başardığı listeye toplam 44,79 puanla geçen yıla göre 20 sıra birden yükselerek 23. sıradan girerken vakıf üniversiteleri arasında ise 5. sırada yer aldı.

TÜBİTAK öncülüğünde yürütülen çalışmaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK, Savunma Sanayii Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, KOSGEB, TÜRKPATENT, TAGEM, TENMAK, TÜBA, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 287 kurum katkı sundu. Öğretim üye sayısı 50'nin üzerinde olan 191 üniversiteden toplanan 1 milyon hücrelik veri setinin 9 aylık yoğun ve titiz bir çalışmayla değerlendirmeye alındığı endeksin sonuçlarına göre; ülkemizin en girişimci ve yenilikçi 50 üniversitesi duyuruldu. Çalışma ile üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabetin artması, böylelikle de girişimcilik ekosisteminin gelişmesi hedefleniyor.

20 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi' ile üniversitelerin, 'Bilimsel teknolojik araştırma yetkinliği', 'Fikri mülkiyet havuzu', 'İş birliği ve etkileşim' ile 'Ekonomik ve toplumsal katkı' olmak üzere dört boyutta 23 göstergeye göre sıralandığını belirtti. Prof. Dr. Cemali Dinçer, "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, üniversiteleri girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralayarak, üniversiteler arası girişimcilik ve yenilikçilik merkezinde rekabetin artmasına katkı koyuyor. 2016'dan bu yana aralıksız olarak listede yer alıyoruz. Bu yıl sıralamadaki yerimizi 20 basamak yukarı taşıdık. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde ilk 10'u zorlamak" dedi.

Rektör Prof. Dr. Dinçer, "Bu yükselişte, Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcılığımız ile akademik çalışmaların ekonomik ve toplumsal değere dönüştürülmesi ile yenilikçilik ve girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Proje Destek Ofisi, Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi ve Minerva Kuluçka Merkezimizin katkıları büyük. Üniversite olarak birçok girişimciye TÜBİTAK BİGG program uygulayıcısı olarak da tüm birimlerimizdeki birikimlerimizi ve desteğimizi aktarıyoruz. İzmir'in girişimcilik ekosistemini geliştirmek, kentin sorunlarına girişimciler ile birlikte sürdürülebilir çözümler geliştirmek, girişimciliğe ilişkin farkındalığı ve yetkinliği artırmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarından belediyelere birçok kurumla iş birliği içindeyiz. KOSGEB Destekli Kuzey İzmir TEKMER'in kurucuları arasında yer alıyoruz. Ayrıca, tüm bunlara paralel olarak akademik yayınlarımızın sayısını da artırıyoruz" diye konuştu.


- İzmir
Yaşar Üniversitesi girişimcilik ve yenilikçilikte ilk 25'te yer aldı
Yaşar Üniversitesi girişimcilik ve yenilikçilikte ilk 25'te yer aldı
Yaşar Üniversitesi girişimcilik ve yenilikçilikte ilk 25'te yer aldı
Yaşar Üniversitesi girişimcilik ve yenilikçilikte ilk 25'te yer aldı

Yaşar Üniversitesi, Mustafa Varank, Girişimcilik, Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaşar Üniversitesi girişimcilik ve yenilikçilikte ilk 25'te yer aldı - Son Dakika


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