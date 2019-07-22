Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı Açıklaması

Yaşar Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, "Üniversite olarak tarım eğitimi alanında yenilikler hedefliyoruz. Bu kapsamda 'tarım bilimleri ve teknolojileri fakültesi' kurulması çalışmalarını başlattık." dedi.
Yiğitbaşı ve Rektör
Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, bir otelde, 23 Temmuz'da başlayacak üniversite tercih dönemine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.
Yaşar Üniversitesinin 18 yıldır başarılı gençler yetiştirdiğini belirten Yiğitbaşı, bu çizgilerinin de her geçen gün yükselerek devam ettiğini söyledi.
Bilim ve modern eğitimin tüm olanaklarını üniversitelerinde buluşturduklarını belirten Yiğitbaşı, "Üniversite olarak tarım eğitimi alanında yenilikler hedefliyoruz. Bu kapsamda 'tarım bilimleri ve teknolojileri fakültesi' kurulması çalışmalarını başlattık. Yüksek Öğretim Kurumuna (YÖK) başvurumuzu yaptık, sonucunu bekliyoruz." diye konuştu.
Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer ise İzmir
'in, sağladığı çevresel ve sosyal olanaklar nedeniyle birçok öğrencinin tercih ettiği bir kent olduğunu aktardı.
Teknolojik alt yapıyı sağlayacak imkanlara sahip olduklarını vurgulayan Dinçer, öğrencilere de başarı durumlarından bağımsız burs verdiklerini kaydetti.