Yaşar Üniversitesi, sağlık çalışanları için koruyucu siper üretiyor - Son Dakika

Yaşar Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, yeni tip korona virüsü ile mücadelede sağlık çalışanlarına destek olmak için bünyesindeki 3 boyutlu yazıcılar ve lazer kesim cihazları ile koruyucu yüz siperi üretmeye başladı.



Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını ile gece gündüz canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarına bir destek de Yaşar Üniversitesinden geldi. Yaşar Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM), bünyesindeki 3 boyutlu yazıcılar ve lazer kesim cihazı ile sağlık çalışanlarının hastaları ile temasını minimuma indirmesini sağlayan koruyucu yüz siperi üretmeye başladı. Sağlık çalışanlarının virüsten korunmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten YÜTAM Müdürü ve Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tolga Benli, "Sağlık çalışanlarımızı alkışlamanın yanı sıra onlara destek için neler yapabileceğimizi gözden geçirdik. Merkezimiz bünyesindeki çok sayıda 3D yazıcıyı ve lazer kesim cihazımızı kullanarak aralıksız olarak koruyucu yüz siperi üretmeye başladık. Bu maskeler, hastayla yüz yüze muhatap olan sağlıkçıların yüzlerini önden gelecek etkilere karşı koruyor. Sağlık çalışanıyla hastanın arasında nefes temasını önleyecek şeffaf bir duvar çekilmiş olunuyor. Bu tip maskeleri imal ederek sağlık çalışanlarımızın korona virüsten korunmalarına yardımcı olmayı hedefledik" dedi.



Üretimi aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Tolga Benli, "Bu maskeleri üretirken bir diğer amacımız da sağlık çalışanlarımıza her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Ürettiğimiz maskeleri yetkili kurumlar aracılığıyla sağlık çalışanlarına ulaştıracağız" diye konuştu - İZMİR