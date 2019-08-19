Yaşar Üniversitesinde iyilik gururu

Yaşar Üniversitesi, önde gelen sivil toplum kuruluşlarının da üyesi olduğu Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde 2013 yılında kurulan Ulusal Gönüllülük Komitesine kabul edildi.

Yaşar Üniversitesi, önde gelen sivil toplum kuruluşlarının da üyesi olduğu Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde 2013 yılında kurulan Ulusal Gönüllülük Komitesine kabul edildi.



Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı, her yıl gönüllülüğü yaygınlaştırmak ve özendirmek amacıyla tüm sivil toplum kuruluşlarının ortak katılımıyla etkinlikler düzenleyen komitenin daimi sekreteri konumunda bulunuyor. Gönüllülüğün tanınması, güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını destekleyen stratejik bir danışma organı olan ve Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının içinde yer aldığı Ulusal Gönüllülük Komitesi, 2019 yılı itibari ile 36 üyeye erişti. Türkiye Ulusal Ajansı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Tema Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Deniz Temiz Derneği/Turmepa, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, İhtiyaç Haritası, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı gibi ulusal ve uluslararası kurumların yer aldığı ağda Yaşar Üniversitesi, yaptığı sosyal sorumluluk çalışmaları, İzmir'de İyilik var gibi başlattığı gönüllülük hareketleri ile kabul edilen ilk üniversite oldu.



Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeler Koordinatörü Kevser Yavuz Çimenli, gönüllüğü ve toplumsal duyarlılığı yaşamın olmazsa olmaz bir parçası olarak gördüklerini, öğrencilere de bu duyarlılığı kazandırmak için farklı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Çimenli, "Üniversite olarak, başta rektörümüz Prof. Dr. Cemali Dinçer ve akademik birimlerin bu konuya verdiği değer ile toplumla daha yakın temas kuruyoruz. Öğrencilerimiz, özellikle toplumun olanakları kısıtlı bölgelerine temas ederek fayda üretiyor. Sosyal sorumluluk kültürünü yaygınlaştırmak için birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyoruz. İyilik hareketini ve gönüllülük kavramını çevremize ve tüm İzmir'e yaymak, etrafımızdaki iyilik halkasını büyütmek amacıyla çalışıyoruz. Gönüllülüğün tanınması gibi ortak bir amaç doğrultusunda gönüllülük alanındaki aktörleri bir araya getirerek, iş birliğini desteklemeyi ilke edinmiş bir organ olan Ulusal Gönüllülük Komitesine üye olarak kabul edilen ilk üniversite olmayı da bu nedenle çok önemsiyoruz ve gururunu yaşıyoruz" dedi.



100'ün üzerinde iş birliği



Her öğrencinin gerçekleştirmeden mezun olamadığı sembolik 1 kredilik sosyal sorumluluk dersinin olduğunu hatırlatan Çimenli, şöyle devam etti:



"Ders kapsamında çeşitli projelerde minimum 8 saat uygulama yapan öğrencilerin bir kısmının, ders sonrasında da gönüllü olarak farklı kurumlarda çalıştıklarını görüyoruz. Yine bu öğrencilerden bazıları kendi organizasyonlarını, derneklerini kurarak çalışmaları daha ileri düzeye taşıyor. 2015 yılından bu yana, yaklaşık 8 bin öğrenci projelere katılıp 60 bin saati aşkın çalışma gerçekleştirerek binlerce kişinin hayatına iyilik dokunuşu yaptı. 100'ün üzerinde sivil toplum kuruluşu ve çeşitli kamu kurumları ile iş birliği yapıldı. Bu kapsamda, çevre temizliğinden sokak hayvanları için mama toplayıp barınak yapmaya, köy okullarına kütüphane kurmaktan ihtiyaçları olan elbiseleri temin etmeye, kan bağışından binlerce fidanlık orman oluşturmaya kadar birçok iyilik gerçekleştirildi. İlk günden bu yana, üniversite çalışanları ve akademisyenler de Kampüste iyilik var sloganıyla oluşturdukları gönüllü takımıyla öğrencilere destek oldu." - İZMİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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