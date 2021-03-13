Yaşar Üniversitesinde 'On Kıta Bir Vatan, İlelebed İstiklâl' semineri - Son Dakika

Yaşar Üniversitesinde 'On Kıta Bir Vatan, İlelebed İstiklâl' semineri

13.03.2021 10:56
Yaşar Üniversitesinde 'On Kıta Bir Vatan, İlelebed İstiklâl' semineri, System.String[]

Yaşar Üniversitesi, 12 Mart İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında, 2021 yılının teması "On Kıta Bir Vatan, İlelebed İstiklal" başlıklı bir seminer gerçekleştirdi.

Yaşar Üniversitesi, 12 Mart İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında, 2021 yılının teması "On Kıta Bir Vatan, İlelebed İstiklal" başlıklı bir seminer gerçekleştirdi. Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kahyaoğlu, çevrim içi seminerde, Kurtuluş Savaşının amacını ve ruhunu, milletin bağımsızlık istek ve azmini dile getiren İstiklal Marşının yazılış ve kabul sürecini anlattı.

Yaşar Üniversitesi, İstiklal Marşının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından milli marş olarak kabul edilmesinin 100. yıl dönümünde "On Kıta Bir Vatan, İlelebed İstiklal" başlıklı çevrim içi seminer gerçekleştirdi. Sanat ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kahyaoğlu, milli mücadeleye en başından itibaren destek veren Mehmet Akif Ersoy'un, ulusal yarışmaya karşı çıkmasına karşın Hamdullah Suphi'nin yoğun ısrar ve ricasıyla İstiklal Marşı'nı kaleme aldığını hatırlatarak, "Meclis, kendisine özgürlük muştulayan bir şiiri İstiklal Marşı olarak kabul etmiştir. O metin ki Yunanlılar İzmir ve Bursa'dan sonra Kütahya ve Eskişehir'i ele geçirerek, Sakarya Vadisi boyunca mevzilenip Ankara'yı tehdit eder hale geldiklerinde ve meclisin Anadolu'nun daha da içlerinden bir yere taşınması tartışılıyorken yazılmıştır. Meclisin temsilcileri, aralarında bulunan eğitim, yaş ve görüş ayrılıklarına karşı, onları bir arada tutan vatanı kurtarma arzusu, vatan sevgisi ve yazgı birliği ile İstiklal Marşı'nın 1 Mart 1920'de kürsüde okunan 'Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak' dizesini büyük bir coşkuyla karşılayıp ayakta alkışladı. İstiklal Marşı'nın güftesi 12 Mart 1921'de resmi olarak kabul edildi. Meclis'i olan ama henüz uluslararası arenada politik bir kimliğe bürünmemiş bir siyasi oluşumun, geleceğe dair iradesini ve var olma sürecini gösteren önemli bir metin ortaya çıkmış oldu" dedi.

Mehmet Akif'in hayatını, milli mücadele döneminde üstlendiği rolü ve sonrasında yaptıklarını anlatan Mehmet Kahyaoğlu, Mehmet Akif'in yarışma için verilen ödülü reddedip "Metin milletin malıdır" dediğini de hatırlattı. Dr. Kahyaoğlu, "İstiklal Marşı, son kıtası 5 olmak üzere dörder mısralık 10 kıtadan oluşmaktadır. Öne çıkan kavramlar, İstiklal düşüncesine bağlılık, hürriyet ve imandır. Alsancak ile simgeleştirilen bayrak, bağımsızlığın sembolüdür. Yaşam ve özgürlük arasında, ocak ve ocakta yanan ateşle koşutluk kurularak, sadece ocağın yanması değil, o ocağın mavi gökyüzünde 'yüzen' al bayrağın altında bulunması önemlidir ki bu da özgürlüğün ifadesidir. İstiklal Marşı, ümit ve cesaret vererek başlar ve bu durum sonuna kadar artarak devam eder" diye konuştu.

Ayrıca anma günü etkinlikleri kapsamında Yaşar Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi tarafından, Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Marşı'nın ruhunu anlatmak, aynı zamanda Kütüphane ve Bilgi Merkezinde yer alan basılı ve elektronik kaynakları sergilemek amacıyla bir web sitesi hazırlandı. - İZMİR

Yaşar Üniversitesinde 'On Kıta Bir Vatan, İlelebed İstiklâl' semineri

Yaşar Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaşar Üniversitesinde 'On Kıta Bir Vatan, İlelebed İstiklâl' semineri - Son Dakika


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