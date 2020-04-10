Yaşar Üniversitesinden kampüsü için dezenfektan üretimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yaşar Üniversitesinden kampüsü için dezenfektan üretimi - Son Dakika

Yaşar Üniversitesinden kampüsü için dezenfektan üretimi

6 saat önce

Yaşar Üniversitesi, korona virüsle (Covid-19) mücadelede kampüsünü daha da sağlıklı hale getirmek için bünyesindeki kimya laboratuvarında dezenfektan üretimine başladı.

Yaşar Üniversitesinden kampüsü için dezenfektan üretimi, System.String[]

Yaşar Üniversitesi, korona virüsle (Covid-19) mücadelede kampüsünü daha da sağlıklı hale getirmek için bünyesindeki kimya laboratuvarında dezenfektan üretimine başladı. Kampüste kullanılacak dezenfektan solüsyonları, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel tarafından Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarına göre üretiliyor.


Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınının etkileri sürerken Yaşar Üniversitesi, kampüsünü daha da temiz kılmak için kimya laboratuvarlarında dezenfektan solüsyonu üretimine başladı. Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, Dünya Sağlık Örgütünün kamuoyu ile paylaştığı formül çerçevesinde üretime başladıklarını belirtti. Uzel, "Ürettiğimiz solüsyonlar hem çalışanlarımızın hem de konuklarımızın hijyeni için kampüsün çeşitli noktalarında kullanılacak" diye konuştu.


Önce su ve sabun


Dezenfektanın üretilmesi konusunda doğru formülasyon uygulaması, güvenilir hammadde temininin sağlanması ve bilimsel prosedür izlenmesinin önemli olduğunu da belirten Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, vatandaşları doğru kullanım konusunda dikkatli olmaya davet etti. Uzel, "Dezenfektan alımı yapılırken güvenilir yerlerden temin edilmeli, evde yapılmamasını öneririm. Uzmanlar tarafından standart ve uygun kalitede üretim yapılması şart. Vatandaşlar kendileri için dezenfektan alırken bunun uygulanıp uygulanmadığına, nasıl üretildiğine ve kaynağına dikkat ederek almalılar. Ancak dezenfektanlar, WHO'nun da asıl olarak önerdiği gibi su ve sabunun yerine geçmeyecektir. Öncelikle su ve sabunla en az 20 saniye süreyle eller yıkanmalı. Şayet bu imkan yoksa o takdirde dezenfektan uygulanmalı" dedi.


Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel kimdir?


Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde Lisans eğitimini 2005 yılında tamamladıktan sonra, aynı yıl Japon Hükümeti Monbukagakusho (MEXT) bursu ile Japonya Kumamoto Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Kimya ve Biyokimya Bölümünde yüksek lisans yaptı. Buradan 2007 yılında aldığı yüksek lisans derecesine yine MEXT bursu desteğiyle aynı fakültede doktora derecesi için devam etmiş ve 2010 yılında Yeni Öncü Bilimler ve Darbeli Güç Bilimi Anabilim Dalında Kimya Mühendisliği Temel İşlemler ve Yeni Teknolojiler (Gıdalarda yeşil teknoloji uygulamaları, ekstraksiyon teknolojisi ve nano-teknoloji) çalışmaları ile programı tamamladı. - İZMİR

Dünya Sağlık Örgütü, Yaşar Üniversitesi, Ruhan Aşkın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:58 Kaynak: İHA

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