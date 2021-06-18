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Yaşar Üniversitesine sosyal medya ödülü - Son Dakika

Yaşar Üniversitesine sosyal medya ödülü

18.06.2021 10:26
Yaşar Üniversitesine sosyal medya ödülü, System.String[]

Yaşar Üniversitesi, geçtiğimiz iki yılda kazandığı iki ödülün ardından bu yıl da sosyal medyanın en iyilerinin belirlendiği "Social Media Awards Turkey 2021" Veri Analitiği Kategorisinde, sosyal medyayı en iyi kullanan vakıf üniversitesi olarak altın ödül kazandı.

Yaşar Üniversitesi, geçtiğimiz iki yılda kazandığı iki ödülün ardından bu yıl da sosyal medyanın en iyilerinin belirlendiği "Social Media Awards Turkey 2021" Veri Analitiği Kategorisinde, sosyal medyayı en iyi kullanan vakıf üniversitesi olarak altın ödül kazandı.

Türkiye'nin en kapsamlı sosyal medya ödüllerinden Social Media Awards Turkey, beşinci defa sosyal medyanın en iyilerini ödüllendirdi. Ödüller, Covid-19 salgını nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Yarışma; Jüri Ödülleri, Veri Analitiği Ödülleri ve Grand Prix olmak üzere üç temel bölümde gerçekleştirildi.

Veri Analitiği Kategorisinde kazananlar, BoomSonar'ın sosyal medya marka ölçümleme ve puanlama sistemi SocialBrands'in veri analitiği yöntemiyle belirlendi. 50'den fazla sektörde, 55 binden fazla sosyal medya hesabının, 1 Nisan 2020-1 Nisan 2021 tarihleri arasındaki performansları tamamen tarafsız ve veriye dayalı olarak ölçülerek ödül sahipleri belirlendi. Ödüller, sosyal medya hesaplarının bir yıllık performansı, toplam etkileşim ve hayran sayıları, hayran artışı, performans istikrarı, etkileşimleri, sektörel performansı, hashtag ve mention kullanımı gibi 30'dan fazla kriter doğrultusunda incelenerek verildi. Yaşar Üniversitesi, geçtiğimiz iki yılda kazandığı altın ve gümüş ödüllerin ardından, bu yıl da vakıf üniversiteleri arasında sosyal medyayı en iyi kullanan üniversite olarak altın ödülün sahibi oldu.

Yaşar Üniversitesi Medya İlişkileri Koordinatörlüğü ekibinin de oluşturduğu içeriklerle de desteklenen sosyal medya paylaşımları bu yıl da büyük ilgi gördü. Yaşar Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Galip Ayvat ve Sosyal Medya Sorumlusu Seçkin Özdemir, üç yıl üst üste ödül kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Yaşar Üniversitesinde, üst yönetimin desteği ve kurum içindeki ekipler arası başarılı iletişim sayesinde gerçek zamanlı, etkileşimi yüksek bir sosyal medya yönetimi anlayışımız var. Bugün sayfalarımızda birçok sosyal medya kullanıcısına hitap edecek bilgilendirici içeriklere sahibiz. Bunun yanı sıra kullanıcıların, asıl misyonumuz olan kurumumuz hakkında istenen bilgilere ulaşabilecekleri ya da bilgi talep etmeleri halinde anında yanıt alabilecekleri bir sistemimiz mevcut. Covid-19 salgını döneminde birçok iletişim kanalı kapanmışken dijital medya kanallarımız ile öğrencilerimizle harika bir bağ kurabildik. Bunun veri analitiği yöntemiyle tarafsız bir şekilde değerlendirilerek ödülle takdir edilmesi bizleri çok mutlu etti" diye konuştu. - İZMİR

Yaşar Üniversitesine sosyal medya ödülü
Yaşar Üniversitesine sosyal medya ödülü

Social Media Awards Turkey, Yaşar Üniversitesi, Sosyal Medya, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaşar Üniversitesine sosyal medya ödülü - Son Dakika


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