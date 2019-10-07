Yaşar Üniversitesinin 'Uzay Serüveni' projesine birincilik

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 3. sınıf öğrencileri Ece Kişioğlu ve Bartu Mısırlı, Tavan Tasarım Yarışmasında "Uzay Serüveni" isimli projeleriyle birinci oldu.



Çocuk katı ve yemek alanı olmak üzere iki kategoride düzenlenen 'Tavan Tasarımı Yarışmasında' Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 3. sınıf öğrencileri Ece Kişioğlu ve Bartu Mısırlı önemli bir başarı sağladı. Kişioğlu ve Mısırlı, yarışmada birinci oldu. Doç. Dr. Gülnur Ballice ve Araştırma Görevlisi Selin Güleroğlu yürütücülüğündeki İç Mekan Tasarımı dersinde hazırladıkları ve çocuk katı tavan tasarımı kategorisinde birinci olan "Uzay Serüveni" isimli projelerini anlatan öğrenciler, "Bu projede amaç; çocuklara özel tasarlanan bu mini uzay serüveni içinde onlara güneş sistemini ve uzay objelerini öğretmek, onları sadece burada görebilecekleri ve hep gelip görmek isteyecekleri güçlü bir tavan görseli sunmaktı. Tavandan sarkan gezegenler, bu gezegenlerin yanındaki ufo, gök taşı, yıldız gibi yardımcı uzay objeleri, uzayın boşluğunu ve derinliğini yansıtan aynalı parçalar, en uzaktaki yıldızları temsil eden led ışıklar, başlı başına bir ışık kaynağı olarak düşündüğümüz güneş tasarımımızda yer aldı. Tavan ve yıldız objelerinden bazıları, çocukların dokunup uzayı daha çok hissedebileceği, onlarla oynayabileceği şekilde ortalama bir çocuk boyuna kadar sarkıtıldı, bu şekilde tavan-çocuk etkileşimini sağlamayı amaçladık" dedi.



Birinci olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ece Kişioğlu ve Bartu Mısırlı, "Yarışmaya katılma amacımız; okulda öğrendiğimiz bilgileri nasıl hayata geçirebileceğimizi görmek, okul dışından da birçok öğrencinin katıldığı bu yarışmada kendimizi test etmek, belli koşullarda ve farklı malzemelerle nasıl tasarım yapabileceğimizi görmek, en önemlisi de insanlara iç mimari tasarımın amacının sadece göze hitap etmek değil mekan ve kullanıcıya hizmet edecek şekilde işlevsel, estetik ve teknik ölçütlere uygun mekanlar oluşturmak olduğunun önemini vurgulamaktı" şeklinde konuştu. - İZMİR