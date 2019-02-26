Yaşar ve Yavaş, Varlık Sakinleriyle Bir Araya Geldi

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Bakan Murat Kurum Açıkladı! Hem Vatandaşa Hem Memura Ucuz Konut Müjdesi

Evinde Su Akmayan Vatandaş Belediye Başkanı'na İsyan Etti: Cenabet Geziyorum

Sebze ve Meyveden Sonra Elma, Nohut, Mercimek ve Pirinç de Tanzimle Satılacak