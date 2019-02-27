Son Dakika Haberleri: Yaşariye" Donmak Üzereyken Bulundu

Yaşariye" Donmak Üzereyken Bulundu

56 dakika önce

Malkara'da doğduktan sonra ahırdan kaçan buzağı donmak üzereyken bulundu.

Yaşariye
Malkara'da doğduktan sonra ahırdan kaçan buzağı donmak üzereyken bulundu.

Besicilik yapan İbrahim Özcan Gözsüz Mahallesi'ndeki evinin ahırına büyükbaş hayvanlarını beslemek üzere gittiğinde o gün doğan "Yaşariye" adını verdiği simental cinsi buzağının ahırda olmadığını fark etti.

Çevrede yaptığı aramada Özcan ahırdan kaçan buzağıyı evin yakınındaki karla kaplı çalılık alanda donmak üzereyken buldu veterinere götürdü.

Buzağı tedavi edildi.

İbrahim Özcan AA muhabirine yaptığı açıklamada buzağının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Gece doğan buzağının doğumdan bir kaç sonra kaçtığını tahmin ettiğini ifade eden Özcan, "Doğum gece olmuş, biz gündüz bekliyorduk. Böyle olunca biz doğumu fark etmedik. Sabah yemlemeye gittiğimde doğumun olduğunu ancak yavrunun olmadığı gördüm. Arama yaptım karda kalmış buzağı donmadan veterinere yetiştirdik" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:45 Kaynak: AA

İbrahim Özcan, Malkara, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomotiv Devi Ford, Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor Konteynerden Çıkan Erkek Bacakları Olayının Detayları Belli Oldu! Cani Yeğen, Cinayeti İtiraf Etti

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerel Seçimler Öncesi Kritik Uyarı: Biz Tökezlersek Bayram Ederler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Damadı ve Başdanışmanı Kushner'i Kabul Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 17:41:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşariye" Donmak Üzereyken Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]